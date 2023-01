Alan Van Laer (Vamos Zandvoorde 3A): “Dat we zullen zakken, wordt stilaan zeker”

Vamos Zandvoorde verloor ondanks een goede prestatie met 0-2 van Zerkegem en blijft dus laatste in 3A met vier punten uit 17 wedstrijden. De degradatie wenkt. Algemeen wordt aangenomen dat Vamos zich volgend seizoen in vierde provinciale moet herpakken.

“Het was een match met veel inzet en weinig kansen voor beide ploegen”, weet spits Alan Van Laer. “Iedereen heeft 90 minuten gestreden voor een punt dat we zeker verdiend hebben. Wij konden weer niet scoren en het wordt nu stilaan zeker dat we zullen zakken. Iedereen beseft dat we het moeilijk hebben, maar we geven niet op. Donderdag waren we nog met 17 op training. Ik ben 34 en kom ook nog met veel plezier naar de training. Ik denk wel dat het mijn laatste seizoen wordt. Afscheid nemen in schoonheid zit er niet in, maar ik blijf Vamos trouw tot het einde van het seizoen. Daarna komen er nieuwe stappen in mijn leven. Straks, in juni, word ik vader en er wacht mij ook een nieuwe job.”

Knopen doorhakken

Trainer Jean-Claude Decat blijft optimist tot in de kist. “Het was een van de beste matchen van het seizoen. Intussen zijn we alweer januari en het bestuur moet knopen doorhakken. Wordt het een seizoen zonder eerste ploeg of gaan we ons nu al inzetten om met een vernieuwde kern en met enige ambitie, te starten in vierde provinciale? Nu moeten we werk maken van een betere toekomst, praten met de eigen spelers en nieuw talent aantrekken.”

Voorzitter Hugo Gevaert zegt dat er werk wordt gemaakt van Vamos in vierde provinciale. “Het is 95 procent zeker dat we zakken en we hebben al gepraat met onze eigen spelersgroep. De meesten zijn jong en onervaren en dat maakt het moeilijk om te overleven in derde. Mensen van het transfercomité zoeken overal nieuw talent voor Vamos, jongens die samen met Vamos kunnen groeien in vierde. We krijgen steun van de stad en hebben alle reden om verder te gaan met de club.”