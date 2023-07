Acht nieuwkomers bij KSV De Ruiter uit Roeselare (3A): “Een goeie lichting jongeren erbij”

KSV De Ruiter (Roeselare) kende een onwaarschijnlijk sterke campagne met een titel in vierde provinciale als gevolg. Een reeks hoger wil hoofdcoach Gregory Werbrouck (38) dit seizoen opnieuw geen mal figuur slaan, zonder direct aan grootspraak te doen.

Opvallend is ook nog dat de kern voor komend seizoen ruim 40 spelers telt. De Roeselaarse zelfstandige in groenten en fruit maakt geen onderscheid tussen eerste ploeg en beloften. “De beste 15 kernspelers die week gaan mee met de eerste ploeg, zonder naar namen te kijken. Ondanks de kampioenstitel besloten een viertal spelers om de kern te verlaten. Kenneth Hemeryck en Kenneth Vanfleteren stoppen met voetballen, terwijl Jens Bailliu (VV Emelgem-Kachtem) en Jarne Hemeryck (SVD Kortemark) andere oorden opzoeken.”

“Ter vervanging zochten we naar jonge regionale talenten. Zo wisten we een viertal beloften van KSV Rumbeke te strikken met Jona Van Eeckhoutte, Lander Cardoen, Sven Coucke en Jarne Verbrugghe. Nicolas Quartier en Junior Alliet keren na een passage bij KFC Lichtervelde terug naar de heimat en verder zijn ook nog Jari Vermaut (GD Ingooigem) en Lucas Degryse (KSK Oostnieuwkerke) nieuw. De kern is dus zeker nog breder dan vorig jaar en telt ruim 40 spelers.”

18 jeugdspelers

“18 daarvan schuiven door vanuit eigen jeugd en dat is toch wel een unicum voor onze vereniging. Ze zullen ook een gelijkwaardige kans krijgen, zoals bijvoorbeeld de nieuwkomers. Ik kijk dus niet naar namen, wel naar de inzet op trainingen en wedstrijden om mijn wedstrijdselectie te maken.”

“Onze betrachting is in eerste instantie het behoud zo snel mogelijk te realiseren, de rest zien we achteraf wel. Aan ploegen als Dosko Beveren en Beselare zullen we wellicht niet kunnen optornen, want dat zijn mijn torenhoge favorieten.” De start is dus meteen moeilijk met een verplaatsing naar Dosko Beveren. “Het is inderdaad moeilijk, maar ook wel leuk om met een derby te starten. Ik zal wel zorgen dat we klaar zijn voor dit treffen. Daarvoor heb ik nog een zevental weken, hé”, besluit Gregory Werbrouck het gesprek al lachend. (SBR)