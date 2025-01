Aäron Belpaire van KSC Blankenberge naar Jong Male

De jongens van T1 Steven Van Moeffaert verloren met het kleinste verschil op bezoek bij HO Kalken en prijken op positie elf. Er gaapt nog een kloof met de degradatiekandidaten, maar bijkomend puntengewin zou toch de kustgemeente geruststellen.

Aäron Belpaire werd niet geselecteerd. De zoon van Jurgen, de voormalige keeper in de hoogste nationale afdeling, uit zich op geen moment negatief, integendeel: hij roemt Sporting Club, de vereniging die hem zoveel moois heeft geschonken.

“Als tiener mocht ik proeven van het eerste elftal en mijn vader stond in doel. Dat gaf een enorme kick, ook al spaarde papa me niet na de wedstrijd. Ik groeide als speler en op een hoogtepunt van mijn kunnen, trok ik naar Torhout KM. Vervolgens keerde ik terug naar Blankenberge om er mijn carrière succesvol verder te zetten. Steevast bleef ik titularis, tot het huidige seizoen startte. Heel sporadisch mag ik nog mee als wisselspeler, maar de laatste weken ben ik er helemaal niet meer bij. Dat is de keuze van de coach. Zelf voel ik me ongelukkig. Ik tel amper 28 lentes en ben topfit. Nu voel ik het moment aangebroken dat terugvechten echt niet meer lukt.”

“Broer Jari voelt zich gelukkig bij Jong Male, weliswaar in de hoogste provinciale reeks, maar toch op een lager niveau dan ik voetbal. Al van in november van vorig kalenderjaar zag hij dat ik niet goed in mijn vel zat en stelde voor om naar Male te verhuizen. Toen voorzitter Guido Vandille me opbelde, besloot ik om langs de Brieversweg mijn voetbalweg verder te zetten, samen met Jari en met papa Jurgen, die er fungeert als keeperstrainer. Trouwens, mijn huidige ploeggenoot Gianni Longueville trekt ook naar Jong Male.”

Afscheid

“Natuurlijk volg ik al het reilen en zeilen van mijn toekomstige ploeg, maar hoef daar geen uitspraken over te doen. Nu wil ik eerst afscheid nemen in schoonheid van een vereniging die me heel veel heeft gegeven. Ik neem niemand ook maar iets kwalijk, en als de ploeg me nodig heeft, dan zal ik er staan. Over dergelijk eergevoel beschik ik, dat weet iedereen die me kent.” (JV)

Zondag 26 januari om 14.30 uur: KVV Sint-Denijs Sport A – KSC Blankenberge A.