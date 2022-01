Xavier Vanhonsebrouck is terug bij SV Ingelmunster als sponsor: “Verder koester ik totaal geen ambities meer in het voetbal”

Xavier Vanhonsebrouck is met zijn brouwerij opnieuw sponsor van SV Ingelmunster. “We hebben een overeenkomst ondertekend voor drie seizoenen. Maar ik ben er louter sponsor, andere ambities koester ik niet meer in het voetbal.”

In 2017 werden de plannen voor de fusie tussen OMS Ingelmunster en KFC Izegem bekend gemaakt in het Bierkasteel. Bijna vijf jaar later hebben we er opnieuw een afspraak, maar ondertussen is er al heel wat water door de Mandel gestroomd. “Hoe ik terugblik op de fusie… Tja, de intenties waren goed. Maar als je ziet wat er toen op papier stond en hoe het later is gelopen. Na anderhalf jaar ben ik er uit gestapt. Hier in Ingelmunster hadden we een stadion dat aan de meeste eisen voldeed. Maar als ik nu zie dat Mandel United enkele jaren later angstvallig op zoek is naar een nieuw stadion, omdat de accommodatie waar ze wilden gaan spelen niet aan de eisen voldoet… Ze zijn zelfs opnieuw komen aankloppen bij de gemeente Ingelmunster. Weet je dat Dominique Bailly (de ceo van Mandel United, red.) hier vaak op bezoek is geweest. We hebben veel gebabbeld, maar die man had blijkbaar niet alle achtergrondinfo. Nu ja, het zijn mijn zorgen niet meer. Een nieuwe rol in het voetbal ambieer ik niet meer.”

Filou Oostende

Niettemin verbindt hij de naam Vanhonsebrouck opnieuw aan SV Ingelmunster, de ploeg die na de fusie werd opgericht en nu aan het derde seizoen bezig is. “Ik volg hen vanop afstand, ze doen dat goed. Ze bouwen aan een nieuw team. Toen ze van start gingen, hebben we al gepraat, maar toen kozen ze voor een andere partner. Hun goed recht, maar dat contract is afgelopen en nu zijn we tot een deal gekomen. Ik vind het uiteraard jammer dat onze bieren niet verkocht werden in de kantine van Ingelmunster, maar daar komt nu verandering in. We hebben een commerciële overeenkomst en we worden ook sponsor. Zo zullen we straks op de truitjes staan.”

Ik het voetbal de rug niet toegekeerd, ik ga af en toe kijken naar Knokke waar mijn broer voorzitter is

En daarmee is de cirkel rond. In 2017 – dus vlak voor de fusie – speelde OMS overigens kampioen in derde amateurklasse. “In die tijd was ik daar ook erg mee bezig, op zaterdagmorgen liep ik al nerveus rond voor de match van ’s avonds. Nu heb ik die stress niet meer”, zegt de ceo van Brouwerij Vanhonsebrouck. “Niet dat ik het voetbal volledig de rug heb toegekeerd. Ik ben al een viertal keer gaan kijken naar R. Knokke FC, de ploeg waar mijn broer voorzitter is. En die is nog erger dan ik, die gaat echt uit zijn dak als supporter. Ze hebben zich goed versterkt in de winterstop, hopelijk kunnen ze zich redden.”

Maar Xavier Vanhonsebrouck heeft nog een andere grote sportieve liefde: het basketbal. “Ik ben deze week de Europese wedstrijd van Filou Oostende gaan kijken. Het eerste quarter legde de thuisploeg er basket van NBA-niveau op het parket. Na dit seizoen loopt onze overeenkomst nog vijf seizoenen. En straks komt Filou uit tegen de beste Nederlandse teams, iets om naar uit te kijken.”