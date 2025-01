WS Bellegem is goed bezig

WS Bellegem is met een voorlopige achtste plaats niet slecht bezig. Vorige speeldag wonnen de groen-witten met 1-0 van de nummer 3 Jong Anzegem. Een doelpunt gescoord door kapitein Seppe Verspeelt. Maar dat Seppe daarom tot matchwinnaar werd uitgeroepen, vindt de Bellegemnaar te veel eer.

“Wij hebben als ploeg gewonnen”, merkt Seppe meteen op. “In voetbal win en verlies je samen. Uiteraard is het leuk als je beslissend kan zijn voor je ploeg. Maar de jongens die de beslissende voorzet trappen hebben evenveel verdienste. Trouwens, het was pas mijn tweede goal van het seizoen. Doorgaans word ik als verdedigende middenvelder uitgespeeld. Van trainer Dave Van Mol mocht ik me nog eens aanvallend uitleven en ik bedankte hem met de winninggoal.”

Komende zaterdag maakt Bellegem de korte verplaatsing naar leider SV Kortrijk. “Of we gaan stunten?”, herhaalt Seppe Verspeelt. “Graag, maar wegens mijn derde geel zal ik wel moeten van achter de omheining toekijken. Jammer, want ik was er graag bij geweest. De jongens zullen het zonder mij moeten doen. Daarom zijn ze nog niet kansloos.”

Uitstekende sfeer

“Mits een vuist te maken en een goede organisatie zou dat best eens kunnen lukken. Maar dat is voer voor onze trainer Dave Van Mol. Die zal wel zijn plannetje klaar hebben. In de heenronde maakten we het Kortrijk bijzonder moeilijk. Pas in blessuretijd slaagden de leiders erin om ons met 2-3 te kloppen. Na een uitstekende wedstrijd hadden we dat niet verdiend.”

De vorige keren dat Bellegem vanuit vierde promoveerde, waren de groen-witten geen lang leven beschoren in derde provinciale. “Het was telkens een ticket heen en terug”, weet Seppe Verspeelt. “Deze keer doen we zoveel beter. Zonder grote accidenten zullen we niet in de problemen geraken. Ook wel de verdienste van onze sportieve roerganger Dave Van Mol. Die weet als geen ander hoe je die jonge ploeg moet leiden. Dat de sfeer bij Bellegem uitstekend is, is grotendeels zijn werk. Vandaar ook dat we met zijn allen graag een tandje bijsteken om onze trainer te plezieren”, besluit Seppe Verspeelt. (AV)

Zaterdag 25 januari om 19 uur: SV Kortrijk-WS Bellegem.