WS Bellegem en Stan Verspeelt nemen gas terug

WS Bellegem (3de provinciale C) schoot als promovendus met 10 op 12 uitstekend uit de startblokken en nestelde zich meteen bovenaan de rangschikking. Ondertussen hebben de groenhemden wat gas moeten terugnemen, maar ze staan nog altijd op een mooie achtste plaats.

Vorige week moest Bellegem met nipte 2-3-cijfers de duimen leggen tegen eerste periodekampioen SV Kortrijk. Ook vorige speeldag op Otegem kwam White Star niet tot scoren en verloor er met de kleinste cijfers. Resultaat: nul op zes. “Een mindere periode?” herhaalt Stan Verspeelt. “Zo zou je het kunnen noemen. Maar tegen Kortrijk speelden we een uitstekende wedstrijd, kregen toen geen loon naar werken. Op Otegem kwamen we gehavend aan de aftrap. Liefst vier sterkhouders ontbraken. De jonge gasten die in de plaats kwamen, deden dat goed, maar het was niet voldoende om op het veld van de Blauwvoeters iets te oogsten.”

Eigen kwaliteiten

Zaterdag krijgt Bellegem met Stasegem, de nummer zes op de ranglijst, over de vloer. Een nieuwe zege zou de jongens van T1 Dave Van Mol goed uitkomen. “Het zou uiteraard zonde zijn om drie keer op rij te verliezen”, weet de 20-jarige Stan Verspeelt. “Dus weten we wat ons te doen staat. Wat de kwaliteiten van Stasegem zijn, is me volledig onbekend. We moeten vooral uitgaan van onze eigen kwaliteiten en die zijn voldoende aanwezig. Bij ons zit er geen druk op de ketel, maar het liefst willen we vermijden dat we in de problemen geraken.” Vader Fritz Verspeelt maakte in een vroeger leven het mooie weer bij toenmalige derdeklasser, nu tweede afdeling, SC Menen.

“Ik denk niet dat ik de sporen zal kunnen drukken van mijn pa. Het hoeft ook niet. Tenslotte amuseer ik mij best bij Bellegem. Wij zijn een vriendenploeg met jongens uit de eigen jeugdrangen of spelers die in het verleden een binding hadden met Bellegem. Weinig ploegen die het ons nadoen. De sfeer is dan ook uitstekend. Mijn vader is nog steeds bijzonder actief. Vorige week nam hij nog deel aan de marathon in Ploegsteert. Stilzitten is niet aan hem besteed”, besluit Stan Verspeelt. (AVW)

Zaterdag 16 november om 19 uur: WS Bellegem OG Stasegem.