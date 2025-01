VV Emelgem-Kachtem (3C) heeft honger naar meer

In derde provinciale C draait VV Emelgem-Kachtem momenteel mee in de subtop. Maar de ambitie ligt nog net iets hoger voor de Emelgemnaren. Zaterdag ontvangt het Kuurne, waar ze in de heenronde een monsterzege van 1-8 behaalden.

“Ons gevoel over de resultaten dit seizoen is wat dubbel”, opent de 29-jarige controlerende middenvelder Maxim Van de Velde uit Wielsbeke. “In die zin dat we eigenlijk een moeilijkere start hebben gehad waarbij we toch behoorlijk wat punten lieten liggen. Enerzijds door omstandigheden, anderzijds doordat we ondanks een goed scorend vermogen ook wel veel doelpunten tegen kregen en zo vaak op een gelijkspel bleven steken.”

Ambitie

“Gelukkig volgden de resultaten zodra we in de drive raakten en onze rotatie vonden. We konden voor de winterstop nog een mooie reeks neerzetten, maar dat is voor ons nog niet voldoende”, zegt Maxim.

Bij aanvang van het seizoen was het voor VVEK nog moeilijk in te schatten wat hun plaats zou zijn in derde provinciale, maar de voorbereiding verliep goed. “We durfden wel meteen uitspreken dat we moesten meedoen voor de hogere plaatsen in het klassement. We staan zesde, maar de ambitie is nog iets hoger: minstens met de top vijf meedoen.”

Niet onderschatten

Zaterdag komt Kuurne op bezoek, dat in de middenmoot staat. “Het is toch altijd moeilijk te zeggen wat je van de tegenstander mag verwachten. In de heenronde behaalden we er wel onze zwaarste overwinning met 1-8. Maar onderschatting van de tegenstander zou wel eens kunnen optreden dan en dat mag niet. Elke match is anders. Als we willen meedoen voor de hogere plaatsen, zal het belangrijk zijn dat we zulke ploegen niet onderschatten. We blijven gewoon naar onszelf kijken zonder te veel naar het klassement te kijken, maar ik denk dat een plek in de top drie moet haalbaar zijn voor ons. De titel is moeilijker, daarvoor laat Kortrijk te weinig liggen”, besluit Maxim. (RV)

Zaterdag 18 januari om 19 uur: VV Emelgem-Kachtem – FCE Kuurne.