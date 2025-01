Veel ruimte voor nieuwkomers bij Scor (3C)

Nu de besneeuwde velden ervoor zorgden dat er niet gespeeld werd, was de tijd rijp om eens met trainer Kenzo Dejonghe de balans op te maken van de eerste helft van de competitie. Positief is de vaststelling dat er in vergelijking met vorig seizoen niet moet gevochten worden tegen de degradatie. Intussen doemt er wel een ander voetbalspook op: er dreigt een enorme leegloop.

“We verloren onze laatste drie wedstrijden zodat wij op positie elf beland zijn. Op het einde van het verhaal moet een achtste stek haalbaar zijn. Door de vele geblesseerden en geschorsten was het resultaat de jongste vijf wedstrijden niet echt bevredigend. Gelukkig zijn die problemen achter de rug en kunnen we met een voltallige ploeg het tweede deel van de competitie aansnijden.”

Hoewel er geen degradatieproblemen zijn, kan Scor toch niet op twee oren slapen. “Inderdaad, nog nooit had het eerste elftal te maken met zoveel vertrekkers of stoppers. Bijgevolg ziet het er naar uit dat ik voor volgend seizoen mag bouwen aan een compleet ander elftal, wat zeker geen goed vooruitzicht biedt.”

Eigen jeugd

Jensey Vancauwenberghe, Dwight Neve, James Vanhoutte, Kilian Vanhouteghem, Thibo Bossuyt, Laurens Bonte en Laurens Vandekerckhove stoppen, Matisse Maelfait gaat naar KVC Ardooie. Nieuwkomers zijn Michiel Tant (22, doelman, Ingelmunster), Henri Deprez (26, centrale verdediger, Marke), Tristan Himpe (23, spits, Lendelede), Chenko Waelkens (22, middenvelder, Stasegem), Jelle Craeynest (22, centrale verdediger, Lendelede), Junot Debels (22, middenvelder, Desselgem) en Lander Declercq (24, verdediger, Lendelede).

“Waarom er niet gekozen wordt voor eigen jeugd? Meestal proberen we onze eigen jeugd te laten doorstromen, maar de voorbije jaren hebben we zoveel talentvolle jeugd ingepast dat we even moeten afstappen van dat principe. Ook omdat we geconfronteerd worden met zoveel vertrekkers.” (CLY)

Zaterdag 18 januari 19 uur: GD Ingooigem – SC Oostrozebeke.