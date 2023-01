Rémi Lievens tegen ex-club Mandel B in derby: “Voor mij dé belangrijkste wedstrijd van het seizoen”

Rémi Lievens (21) is aan zijn eerste seizoen toe bij VV Emelgem-Kachtem. Komend weekend staat hij oog in oog met de club waar hij twaalf jaar lang speelde én met zijn beste vriend. De stadsderby wordt zo nog belangrijker voor de spits.

“De ambitie in het begin van het seizoen was top 4 spelen, door omstandigheden staan we nu op de zesde plaats. We nemen hier ook vrede mee, maar hopen natuurlijk nog te winnen en te stijgen in het klassement”, opent spits Rémi Lievens uit Izegem die student Communicatiemanagement aan de Hogeschool Artevelde in Gent is.

“Vorige week kregen we met Ingelmunster ook al een derby voor de kiezen. De eerste helft waren wij de dominante ploeg, waar we drie grote kansen kregen. In de tweede helft was Ingelmunster iets scherper en scoorden ze via een mooie volley de 1-0. Na de goal probeerden we nog, maar de keeper was te sterk.”

Top vier haalbaar

“De wil om te winnen, het samenspel en de combinaties die gebracht werden moeten we zien mee te nemen in de derby tegen mijn ex-club Mandel B. Als ex-speler weet ik goed genoeg hoe Mandel B speelt. Het is voor mij dé belangrijkste wedstrijd. Ik denk dat wij de top vier nog kunnen halen, omdat de kwaliteit in onze ploeg aanwezig is. Als we onderlinge duels winnen tegen de ploegen boven ons, zie ik dit zeker haalbaar. Keeper Thomas Leman wist al een paar keer de 0 te houden en we hebben een heel ervaren verdediging. Sam Maes, onze kapitein, is jammer genoeg zes weken uit door een breuk in zijn voet. Jason Vanrobaeys keert terug uit schorsing.” (RV)

Zaterdag 28 januari om 19 uur: VVEK – Mandel United B.