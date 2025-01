Noordstar Heule is even op zoek naar zijn tweede adem

NS Heule heeft met een voorlopige tweede plaats nog altijd geen reden tot klagen. Maar Noordstar moet toch wat gas terugnemen. In de eerste periode eindigden de jongens van T1 Eddy Verbeeck met gelijke punten als SV Kortrijk, maar moesten toen de blauw-zwarten met een beter doelpuntensaldo laten voorgaan. In de tweede periode is de puntenoogst met slechts 7 op 21 een heel stuk minder.

“Momenteel zijn we even op zoek naar onze tweede adem, maar het 3-3-gelijkspel op de nummer zes Stasegem is toch niet slecht”, beweert de bijna 25-jarige Ewoud Clarysse. “Het was uiteraard leuk dat we in de eerste periode SV Kortrijk het vuur aan de schenen konden leggen. Maar wij zijn in deze competitie niet met steile ambities aan de aftrap gekomen. De voorgaande jaren moesten we telkens tot de laatste dag, en soms zelfs nog langer, vechten tegen de bierkaai. Nu zijn we amper halfweg en mogen we al op beide oren slapen. Van een opgang gesproken. En dat allemaal sedert onze T1 Eddy Verbeeck hier de plak zwaait. Na het gelijkspel op Stasegem zou komende zaterdag een zege aan huis tegen Oostrozebeke ons nog eens goed uitkomen.”

Steentje bijdragen

Ewoud Clarysse is aan zijn vierde seizoen bezig bij Heule en heeft ondertussen twee doelpunten achter zijn naam. “Er mogen er best nog wat bijkomen”, lacht de aanvallende middenvelder. “Hoe mijn voetbalcarrière eruitziet? Bij Winkel Sport ben ik begonnen. Op jonge leeftijd trok ik naar Harelbeke. Via de paars-witte Ratten ging het naar het toenmalige FC Izegem. Een échte doorbraak is er niet gekomen. Daarna trok ik voor twee seizoenen naar Lendelede. Bij Heule is het zoveel aangenamer nu we niet meer moeten knokken voor het behoud. Vandaar dat ik niet aarzelde om bij te tekenen. En er bestaan plannen om volgend seizoen mee te doen voor de prijzen. Daar wil ik zeker mijn steentje toe bijdragen.” (AV)

Zaterdag 25 januari om 19.30 uur: NS Heule-SC Oostrozebeke