Mathias Piceu (E. Hooglede – 3C): “We hopen op de eindronde”

Een 2-4 op Oostrozebeke zorgt ervoor dat Eendracht Hooglede de aansluiting met de top niet verliest. Mathias Piceu (28), leerkracht LO en godsdienst in het Lyceum OLV Vlaanderen in Kortrijk, speelde een uur.

“Kort na nieuwjaar kreeg ik te maken met een schouderblessure. Na twintig minuten stonden we al twee goals voor, waardoor we nooit in de moeilijkheden kwamen. Vandaar de beslissing om me na een uur te vervangen, om geen risico’s te nemen met mijn schouder en omdat ik op een kaart van een schorsing sta.”

Na een mindere periode is Hooglede nu al zeven wedstrijden ongeslagen. “In de heenronde hadden we vaak te kampen met blessures. Ondertussen begint iedereen fit te geraken. Op wedstrijddagen beschikken we over vijftien volwaardige spelers, waarvan iedereen zou kunnen starten.”

“Ik ben vooral blij dat we weer kunnen voetballen, want het waren geen leuke vooruitzichten. Nu is het weer voor echt, het belooft alvast een spannende competitie te worden, waarin alles nog mogelijk is. Hopelijk zijn we nu vertrokken voor nog dertien goede matchen.”

Rekening vereffenen

Zondag krijgt Hooglede het bezoek van Ingelmunster, op voorhand door velen gezien als de grote titelfavoriet maar – na een start met 15 op 15 – weggezakt in het klassement.

“Er staat nog een rekening open met hen. We verloren daar met 2-1, maar moesten zeker een punt gehaald hebben. Ook zij hebben al miserie gehad, met schorsingen en blessures. Wij kenden een mindere eerste ronde, maar zijn ons aan het herpakken. We staan op zes punten van de leider. Het doel is natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen, zo hopen we toch wel een eindrondeticket te behalen.”

Piceu heeft bijgetekend, Robbe Janssens en Robbe Tyvaert (beiden Staden) zijn al vastgelegd, en er worden nog twee nieuwkomers verwacht.

(JT)