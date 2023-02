Luka Deprez en Mandel United B (3C) klaar voor derby: “Er wacht ons een moeilijk programma”

Afgelopen weekend was er in derde provinciale C de stadsderby tussen Emelgem-Kachtem en Mandel B. Ook komend weekend staat er opnieuw een stevige derby op het menu tussen een jonge talentvolle ploeg en Lendelede dat een uitstekend seizoen speelt.

“Op zich zijn we wel tevreden met de resultaten tot dusver, met natuurlijk een moeilijke voorbereiding door de gekende omstandigheden, maar we hebben onze start niet gemist”, opent de 19-jarige doelman Luka Deprez uit Rumbeke die een professionele bachelor bedrijfsmanagement optie sport volgt. “We behaalden meer punten in de eerste ronde dan vorig seizoen. De eerste twee wedstrijden na Nieuwjaar waren moeilijker. Logisch aangezien er heel veel studenten in de ploeg spelen die nu een examenperiode hadden en er slechts één keer in de week werd getraind.”

Toppers

“Derby’s zijn altijd leuk en we weten hoe sterk Lendelede is. Ze staan niet voor niets in de top vier. We moeten wakker zijn vanaf de eerste minuut, want in Lendelede kwamen we 4-0 achter, iets wat we absoluut moeten vermijden. We moeten nu proberen 90 minuten vol te houden. Dan komen we zeker ver.”

“Het zou mooi zijn om evenveel punten te halen als vorig seizoen, 42. Met de korte, moeilijke voorbereiding zou dat een statement zijn en iets om op voort te bouwen. Zo kunnen we volgend seizoen met een goed gevoel starten.”

“Dat wordt moeilijk maar haalbaar. Er staat ons nu een heel moeilijk programma te wachten, een paar toppers en twee derby’s. Het is aan ons om punten te sprokkelen. Het liefst met goed voetbal, maar in derby’s en toppers is dat misschien niet altijd nodig om iets over de streep te trekken.”

“We hebben een jonge groep met veel goesting en jongens die nog veel willen bewijzen. Onze kern is niet breed, maar de resultaten zijn tot nu goed. We zijn nog nergens weggespeeld en hebben ook al wedstrijden verdiend gewonnen. Er moet wel meer constant gespeeld worden. Soms is het nog te wisselend. En we moeten efficiënter zijn en matchen sneller dood maken.” (RV)

Zondag 5 februari om 14 uur: Mandel United B – KFC Lendelede.