KSC Wielsbeke pakt een punt tegen leider Hamme

Onder de nieuwe trainer Quincy Rombaut brengt Wielsbeke goed voetbal. Punten leverde dat voor de match tegen Hamme plaatsvond nog niet op. In de heenronde leed Wielsbeke met 6-1 de zwaarste nederlaag in Hamme. Wielsbeke speelde dit keer echter weer een degelijke partij tegen de leider en werd daarvoor beloond met één punt. Is daarmee de heropstanding ingezet? “Dat is alleszins de bedoeling en wij zijn heel tevreden met dat ene punt tegen leider Hamme”, stelt Jens Decoster. “We hebben het goed aangepakt en aanvankelijk vielen er enkele kansen voor beide ploegen. Hamme scoorde vlak voor de pauze en daarna konden zij terugvallen op hun ervaring en hun goeie organisatie. Op een corner van Coopman geraakte hun doelman niet goed bij de bal en Steelant stelde gelijk. Hamme probeerde de bakens nog te verzetten, maar verder dan een paar schuchtere pogingen kwamen de spelers niet. Ook wij konden in de omschakeling nog enkele keren tegenprikken, maar de stand wijzigde niet meer. Na enkele matchen waarin wij meer verdienden, moet dat ene punt vertrouwen geven voor de verplaatsing naar St.-Denijs Sport. De Oost-Vlamingen staan net boven ons en we moeten die kloof dichten. Pakken wij daar drie punten dan zijn we vertrokken richting behoud.”

Jens Decoster speelt volgend seizoen voor Wevelgem City. “Ik kon blijven, maar na een gesprek met Wevelgem en lang twijfelen besloot ik toch om een reeks te zakken. Er ligt daar een mooi project op tafel en de ploeg straalt heel wat ambitie uit.”Stand van zaken: Joran De Ketelaere (Dikkelvenne) en Ian Maes (Harelbeke) zijn de eerste nieuwkomers voor volgend seizoen. Lars Vandenbroucke, Dries Wysselinck, Arne Beeuwsaert, Jules Declercq, Brent Speeckaert, Jonathan Verstraete en Mohamed Ali Kassmi verlengden hun overeenkomst. Noah Debosschere (Racing Waregem A), Jens Decoster (Wevelgem City), Olivier Luckx (Rumbeke) en Sory Kaba (WS Lauwe) verlaten de club.(IVD)

Zondag 2 februari om 15 uur: Sint-Denijs Sport – KSC Wielsbeke.