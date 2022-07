KFC Lendelede (3C) stelt nieuwe spelers voor: “Het huiswerk van het bestuur mag zeker gezien worden”

Bij KFC Lendelede kozen ze dit jaar eerder voor kwaliteit dan kwantiteit. Minder nieuwe spelers dan de voorbije jaren, maar wel spelers die zeker een meerwaarde kunnen bieden voor de derde provincialer. De club hoopt ook ooit terug in tweede te kunnen aantreden.

“De nieuwe spelers moeten, samen met de spelers die blijven, zo snel mogelijk een hecht team vormen”, opent de nieuwe trainer Nicolas Somers (44) uit Emelgem, die als leraar in de Bellevueschool in Izegem werkt. “Dat is heel belangrijk om aan een nieuw seizoen te beginnen. Ik hoop natuurlijk ook dat ze extra sportieve kwaliteit kunnen brengen binnen de ploeg. Aangezien voetbal een teamsport is, leg ik liever niet de nadruk op een individuele speler en zal mij daarom niet uitspreken over wat ik van de nieuwe spelers individueel verwacht. Ook ik ben nieuw bij Lendelede.”

“Maar ik denk dat ze bij KFCL een mooie transferperiode achter de rug hebben. Er kwamen zeker een aantal spelers bij die voor een directe surplus kunnen zorgen. Het huiswerk van het bestuur was al volledig klaar toen ik arriveerde. Maar zoals al gezegd, mag dat huiswerk zeker gezien worden.”

Driedelige ambitie

“De ambitie die ik meedeelde aan mijn groep tijdens de spelersvoorstelling was driedelig. Eerst en vooral moeten we ervoor zorgen dat we een hecht team creëren. Verder zou ik graag de reputatie opbouwen dat we een ambetante tegenstander zijn. Als de tegenstander al vooraf denkt dat ze het moeilijk krijgen, heb je al een kleine voorsprong. Tenslotte moeten we er ieder weekend voor winst gaan. Als we dit nastreven zal dit ook gepaard gaan met een mooi klassement.”

“Als trainer ben ik begonnen bij de jeugdreeksen, maar ik was ook vier jaar T1 van een vrouwenteam in tweede nationale. Een prachtige ervaring. Verder heb ik veel als T1 geleerd bij mijn twee vorige clubs, SK Staden en SK Nieuwkerke. Het is de eerste keer dat ik start in deze reeks. Uitspraken over de tegenstanders zal ik dus niet maken. Dit zal ik moeten ontdekken tijdens de competitie.”

(RV)