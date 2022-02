KFC Lendelede (3C) heeft moeilijk programma voor de boeg: “We maken zeker kans op eindronde”

KFC Lendelede kon een goede reeks neerzetten de voorbije weken, ook tegen Marke. Zaterdag staat er met de verplaatsing naar Dosko Beveren weer een topper op het programma.

“Sinds de komst van de nieuwe coach zijn we fysiek een pak sterker geworden en geloven we weer in ons eigen kunnen”, opent de 26-jarige Bjarne Muylle uit Lichtervelde.

Hij speelt meestal op de zes en is leerkracht in het buitengewoon onderwijs in Koekelare. “We beseffen dat als we allemaal voor elkaar werken, er in deze reeks heel veel kan. Iedereen kan van iedereen winnen. Onze ploeg is een grote groep vrienden, dus die mentaliteit nemen we zeker mee.”

“Dosko Beveren is bezig aan een heel sterke reeks en ze zijn volgens mij de grote kandidaat om kampioen te spelen. We zullen er alleszins alles aan doen om ook daar punten te pakken. Ze hebben een topspits als Tanghe in de rangen, dus we zijn op onze hoede. In de thuismatch was het een dubbeltje op zijn kant, dus we zien wel waar het schip strandt.”

Beker van West-Vlaanderen

“De punten liggen dicht bijeen om een ticket voor de eindronde te bemachtigen. Iedereen wint van iedereen. Als je een reeksje kan neerzetten, schuif je gemakkelijk enkele plaatsen op, omgekeerd net hetzelfde. We maken zeker kans op de eindronde, maar hebben deze maand een moeilijk programma. Met Marke, Dosko Beveren, Kortrijk en Ingelmunster. Na deze maand zullen we al veel wijzer zijn wat kan en wat niet kan.”

“Ik wil zo hoog als mogelijk eindigen. Ik geloof alvast heel hard in de kwaliteit van onze ploeg. Ook zou ik graag de finale van de beker van West-Vlaanderen spelen. We spelen over twee weken de halve finale tegen Club Roeselare waar een van mijn beste vrienden Ashley Muylle actief is. Ik ben er alvast op gebrand om daar te winnen.” (RV)