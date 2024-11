Kenzo Maes en NS Heule (3C) moeten even stoom afblazen

NS Heule kwam vorige speeldag op BV Otegem niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Omdat koploper SV Kortrijk de maat nam van OG Stasegem, kijkt de ploeg van T1 Eddy Verbeeck tegen een vier puntenkloof aan. “Of we in een mindere periode zitten?”, herhaalt Kenzo Maes de vraag. “Ik denk het niet, maar in voetbal loopt het niet altijd zoals gepland. In ieder geval, komende zondag op eigen veld tegen Bellegem moeten we opnieuw aanknopen met de overwinning”, is hij vastbesloten.

Voor Kenzo Maes is het zijn eerste seizoen bij Heule. “En ik heb het mij nog niet beklaagd”, zegt de 26-jarige Geluwenaar. “Voorheen was ik een goalie en liep destijds voetbalschool bij Excelsior Moeskroen. Ik bracht het er tot bij de B-kern. Uiteindelijk, omdat ik met mijn 1,76 meter te klein bevonden werd, schakelde ik over naar veldspeler. Omdat mijn oom destijds trainer was bij Voormezele, waagde ik er samen met een van mijn beste vrienden Gerdy Staelens mijn kans. En het werd een schot in de roos. Via de eindronde mocht ik er een promotie vieren. Ook bij Geluwe, toen onder de leiding van T1 Piet Moerman, heb ik nog gespeeld. Bij Heule ben ik dit seizoen nieuw. Nadat ik in het tussenseizoen een goed gesprek had met T1 Eddy Verbeeck, was ik meteen verkocht. De visie van onze huidige sportieve baas strookte volledig met de mijne. De resultaten bewijzen alleszins dat we op het juiste spoor zitten. In de Kortrijkse reeks met beter voetbal en betere velden kom ik er ook beter aan mijn trekken. Het klopt dat we nu even stoom moeten afblazen, maar het moet lang geleden zijn dat Heule zich nog eens bij de top vijf mengde.”

Bezige bij

Kenzo Maes is een bezige bij. “Ik moet altijd iets om handen hebben. Naast voetbal kan je me ook regelmatig in de fitness vinden. Maar voetbal geniet mijn voorkeur. Ik ben er gewoon zot van. Voor mij mag het zelfs geen zomerstop zijn. Dat we zondag met de komst van Bellegem voor een belangrijk treffen staan? Aan derby’s is er in onze reeks geen gebrek. Promovendus Bellegem doet het voor zijn debuut niet onaardig. Maar op eigen veld moeten we nog eens de zoete smaak van een overwinning proeven”, besluit Kenzo Maes. (AV)

Zaterdag 30 november om 19.30 uur: NS Heule WS Bellegem.