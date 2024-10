Kan NS Heule buur SV Kortrijk nog voorbijsteken?

NS Heule liet vorige week in derde provinciale C een steek vallen door met 2-3 te verliezen van Stasegem. De jongens van T1 Eddy Verbeeck presenteerden vorige speeldag Kuurne de rekening en gingen er met 1-2 winnen. Zaterdag komt Jong Helkijn op bezoek dat met 4-2 won van Otegem.

Met alle respect voor de jongens van T1 Jérémy De Neve, maar die karwei moet Noordstar toch altijd naar zijn hand zetten. “Toch doen we er best aan de opdracht niet te onderschatten”, reageert Cedric Moerkerke die vorige speeldag de openingstreffer scoorde vanop de strafschopstip.

Periodetitel

“In voetbal bestaan er geen gemakkelijke opdrachten. Samen met buur SV Kortrijk gaan we zij aan zij de eindspurt in met de eerste periodetitel als beloning. Kortrijk heeft het voordeel van een beter doelpuntensaldo, maar moet het gaan waarmaken op Bellegem en dat is ook niet de simpelste opdracht. Bellegem doet het met een voorlopige vierde plaats meer dan uitstekend en zal tegen de medeleiders ongetwijfeld een tandje bijsteken. Voor ons niet gelaten, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat wij de maat nemen van Jong Helkijn.”

Cedric Moerkerke is aan zijn derde seizoen bezig bij Heule en voelt zich er best thuis. “Of ik hogere ambities koester?”, herhaalt de 23-jarige Wevelgemnaar. “Uiteraard zou ik eens willen proeven van tweede. Maar dan liefst samen met Heule. Sinds T1 Eddy Verbeeck hier de lijnen uitzet, zijn we in een minimum van tijd uitgegroeid van zwak broertje tot kandidaat eersteperiodekampioen. Onze trainer heeft er bij Noordstar en de spelersgroep de schwung ingekregen en dat scheelt een ferme slok op een borrel.”

Goals en assists

“Of ik tevreden ben over mijn prestaties? Het kan altijd nog wat beter. Als aanvallende middenvelder mag ik me naar hartenlust uitleven, maar ik moet mijn statistieken nog opschroeven. Vorige speeldag scoorde ik mijn eerste goal vanop de strafschopstip. Op dat vlak kan en moet ik nog stappen zetten. Iemand die op de tien speelt zoals ik, moet met goals en assists belangrijk zijn voor de ploeg. Zo iemand wil ik worden”, besluit Cedric Moerkerke. (AV)