Jonge ploeg WS Lauwe B kijkt optimistisch vooruit

Als promovendus moet WS Lauwe B zijn plaats nog zoeken in derde provinciale C. Momenteel staan de jongens van T1 Angelo Vanheuverbeke op de weinig benijdenswaardige 14de plaats op de ranglijst. Vorige zaterdag speelde WS Lauwe B 2-2 gelijk op het veld van Jong Helkijn. Zondag met de komst van concurrent FCE Kuurne doen de geel-zwarten er best aan om de drie punten aan huis te houden.

“Op Helkijn speelden we een goede wedstrijd en pakten er verdiend een punt”, beweert Austin Vanneste. “We deden vertrouwen op en dat zal van pas komen om tegen Kuurne voor de volle pot te gaan. Het klopt dat we momenteel met weinig tevreden moeten zijn, maar we hebben een jonge ploeg die nog leergeld betaalt. Toch ben ik er zeker van dat het goed komt.” Austin Vanneste is aan zijn eerste seizoen bezig bij WS Lauwe B. “Ondanks dat de resultaten beter kunnen, heb ik nog geen seconde spijt gehad van mijn overstap”, zegt de 21-jarige Heulenaar.

Toffe bende

“Mijn voetbaljeugd heb ik bij SV Wevelgem gesleten. Daarna droeg ik gedurende zeven seizoenen de kleuren van NS Heule. Af en toe mocht ik eens proeven van de eerste ploeg. Omdat je op mijn leeftijd niet beter wordt van te spelen bij de beloften of op de bank te zitten van de eerste ploeg, waagde ik mijn geluk bij WS Lauwe B. En dat valt geweldig mee. We hebben een toffe bende en de sfeer is schitterend.”

“Met dank aan T1 Angelo Vanheuverbeke en T1 David Dujardin die deze jonge groep uitstekend begeleiden. Uiteraard kunnen we niet tevreden zijn met onze huidige situatie. Met komende zondag aan huis tegen Kuurne en de volgende speeldag een verplaatsing naar Ingooigem moeten we 4 op 6 halen. Niet eenvoudig? Klopt, maar moeilijk gaat ook. Als we daarin slagen, zijn we vertrokken”, aldus Austin Vanneste.

Zondag 17 november om 14.30 uur: WS Lauwe B – FCE Kuurne.