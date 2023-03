Glenn Vanhollebeke (SV Ingelmunster): “We zetten alles op de eindronde”

Heel even zag het er goed uit voor SV Ingelmunster, maar mistasten op Mandel en Ledegem zorgden voor nipt verlies. Weg kansen op een mogelijke titel. “We staan nu op zeven punten van de leider met nog zeven matchen te spelen. Dat halen we niet meer”, zegt T2 Glenn Vanhollebeke.

“Of we tevreden zijn met de huidige ranking? Eigenlijk niet. Wij staan vijfde, maar met gemengde gevoelens. Hadden we de voorbije twee matchen gewonnen, deden we zeker mee voor de titel. Nu gaan we alles zetten op de eindronde.”

Moeilijke verplaatsing

Zaterdag wordt er gespeeld tegen Stasegem. “Een heel moeilijke verplaatsing. Stasegem is weliswaar gered, maar thuis op hun kleine veld wordt het zeker een bikkelwedstrijd. Hun veldje is zeker niet in ons voordeel. Wij moeten kunnen voetballen. Ik weet nu al dat we het moeilijk gaan hebben, maar toch moeten we er alles aan doen om te winnen.”

Transfers

SV Ingelmunster heeft intussen al wat versterking binnengehaald. “Wij hebben al een vijftal gerichte transfers doorgevoerd, omdat we alle voorbereidingen treffen om volgend seizoen ons mannetje te staan in tweede. Zo hebben we Jari Bourgeois, een middenvelder van Anzegem, gehaald en die mag door het stoppen van die ploeg meteen meespelen. Verder zijn er nog een tweede Jari Bourgeois (Wevelgem), Mathieu Velghe (Boezinge), Bob Desmet (Gullegem), Heirro Verbeke (Meulebeke), Thomas Menghes (Marke) en wellicht komt ook nog de doelman van Anzegem over. Ik kan je verzekeren dat we nu al over een ploeg beschikken die in tweede zeker goed zal meedraaien, maar eerst moeten we de eindronde halen… Jammer dat onze ziekenboeg momenteel weer vol zit. We missen Wim Vandoorne, Desley Seys, Maurits Vanhaute en Tibo Maes.”

Zaterdag 11 maart om 18 uur: KOG Stasegem – SV Ingelmunster.