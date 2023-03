Glenn Delacluse (SV Kortrijk – 3C) denkt niet aan stoppen: “Ik wil graag doorgaan tot ik 35 jaar ben”

SV Kortrijk won met 5-2 het burenduel tegen NS Heule. Daarmee bezorgden de blauw-zwarten zich de nodige zuurstof in de strijd om het behoud. Niet dat Essevee zich zorgen moet maken, maar de jongens van T1 Geert Vandevyvere konden het zich niet permitteren om tegen Heule aan het kortste eind te trekken. Zaterdag maakt Kortrijk de korte verplaatsing naar leider Aalbeke.

In de 5-2-zege tegen Heule had Glenn Delacluse met drie goals een groot aandeel. “Met twaalf doelpunten ben ik momenteel de topscorer van de ploeg”, weet de Ardooienaar. “Maar ik lig daar niet wakker van. Voetbal is een teamsport. Tegen Heule was het een beetje van moeten. Bij verlies kregen we gegarandeerd de hete adem in de nek van de bedreigde ploegen. Aanvankelijk hadden we onze handen en voeten vol met Noordstar. Aan de rust kon de wedstrijd bij een 2-2-score nog alle kanten uit. Uiteindelijk konden we in de slotfase afstand nemen van Heule.”

Zaterdag mag SV Kortrijk buur en leider Aalbeke in de ogen gaan kijken. “Aalbeke verloor vorige speeldag met 1-0 op Lendelede”, weet de 32-jarige Glen Delacluse. “Die gasten zullen er alleszins op gebrand zijn om ons de gebroken potten te laten betalen. Jammer dat ik wegens drie gele kaarten geschorst van achter de balustrade zal moeten toekijken.”

Glen Delacluse doorliep zijn jeugd bij Ingelmunster en Cercle Brugge, speelde daarna bij Winkel, Club Roeselare, Ardooie, SK Torhout en het Oost-Vlaamse Poesele. Ondertussen is hij aan zijn derde seizoen bezig bij SV Kortrijk, en doet hij er volgend seizoen nog minstens een jaar bij. “Graag wil ik doorgaan tot mijn 35ste. Ik kan nog altijd mijn mannetje staan. Alleen heb ik na het spelen van een wedstrijd wat meer tijd nodig om de stijve spieren weer los te krijgen”, aldus nog Glenn Delacluse. (AV)

Zaterdag 4 maart om 18.30 uur: FC Aalbeke SV Kortrijk.