FCE Kuurne geeft strijd om eindrondeticket niet op

Na de 3-0 nederlaag op Emelgem-Kachtem liet FCE Kuurne Winkel Sport de rekening betalen. Zaterdag wacht Kuurne een duel op Oostrozebeke met de negende plaats als inzet. “Nu willen we doorgaan op ons elan en als het enigszins mogelijk, is alsnog een eindrondeticket halen”, zegt T1 Kurt Herman.

FCE Kuurne heeft de kater van Emelgem-Kachtem weggespoeld met een 3-2 zege tegen Winkel Sport. “Het werd een dubbeltje op zijn kant”, blikt Kurt Herman nog eens achterom. “Nadat we de rust ingingen met een 1-0 voorsprong, moesten we ons in het slot nog reppen om de drie punten thuis te houden. Het was uiteindelijk Milan Adams die ons in blessuretijd over de streep trok. Uiteraard werd die zege uitbundig gevierd.”

“Dat we met 33 tegengoals achteraan nogal kwetsbaar zijn? We kiezen altijd voor de aanval. En dan krijg je soms wel eens op je donder. In voetbal draait het niet alleen om tactiek. Spelers moeten vooral passie tonen en met de juiste mentaliteit aan de aftrap komen. Op dat vlak was het dit seizoen niet altijd top.”

Vooruitkijken

FCE Kuurne is ondertussen een gevestigde waarde geworden in derde provinciale. “Of we ooit de stap naar tweede willen zetten? Als het kan, zullen we geen moment twijfelen. Maar er is geen haast bij. Alles op zijn tijd. Voor volgend seizoen hebben we ons huiswerk al gemaakt. De sportieve staf blijft in zijn geheel behouden en quasi de volledige kern heeft zijn contract verlengd. Onlangs zette Anthony Verschaeve iets vroeger dan verwacht een punt achter zijn voetballoopbaan, terwijl ook Seppe D’Helft op het einde van het seizoen de voetbalschoenen aan de haak hangt. Voorts werden zeven nieuwe spelers aangeworven. Het moet ons toelaten om volgend seizoen de lat wat hoger te leggen”, besluit Kurt Herman. Dit zijn de nieuwe namen en hun ploeg van herkomst: Mickey Seys (SV Kortrijk), Jay Vanherzeele (vrije speler), Jarne Lietaert (Boutersem), Kevin Libeer (OG Stasegem), Gilles Vanhoof (SK Nieuwkerke), Edward Pierloot (BV Otegem) en Emiel Verhulst (Emelgem-Kachtem).

Zaterdag 1 februari om 18 uur: SC Oostrozebeke FCE Kuurne.