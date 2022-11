Ex-ploegmaats Anas (Mandel B 3C) en Mattijs (Lendelede) klaar voor derby: “Extra motivatie om te winnen”

Mattijs Devos en Anas Séfrioui speelden ooit samen voor KFC Lendelede, maar nu staan ze oog in oog in de derby tussen KFCL en Mandel United B in derde provinciale C. Anas is alvast extra gemotiveerd om een goed resultaat neer te zetten tegenover zijn ex-ploeggenoten van Lendelede.

“Lendelede zal zeker revanche willen nemen doordat er vorig jaar veel A-kern spelers mee hebben gedaan tegen hen”, opent de 29-jarige flankverdediger Anas Séfrioui uit Bavikhove, die zelfstandig elektricien is. “Lendelede kennende, zullen ze 95 minuten alles geven, want het is een ploeg die vooral op karakter speelt. Het is ook thuis voor hen, dus spelen ze voor eigen publiek. Ze staan bovenaan en willen dat zo houden, denk ik toch. Want ze willen al jaren naar tweede provinciale. Ik heb daar slechts een jaartje gespeeld, maar ik weet dat ze graag offensief voetbal spelen. Ze zullen niet snel terugdeinzen. Ik denk niet dat mijn verleden bij KFCL invloed zal hebben, aangezien ikzelf nieuw ben in Mandel B. Natuurlijk ben ik wel extra gebrand op een overwinning. Ik denk iedereen als dit tegen een ex-ploeg is, niet? Zo’n derby is zeker iets speciaals. Je wilt graag elke week winnen, maar als je mensen kent in de ploeg en met hen samen hebt gespeeld, is het altijd leuker als je met een overwinning kan eindigen. Het is ook zeker een extra motivatie om tegen ex-ploeggenoten te spelen. Ik ken hun spel en hun kwaliteiten. Ik kan die info doorgeven aan mijn ploeggenoten. Natuurlijk is het nog steeds de coach die de tactiek beslist over hoe we gaan spelen.”

In iedere ploeg ken ik spelers vanuit de jeugd of de eerste ploeg

Ieder weekend derby’s

“Mandel United B is een jeugdig team dat altijd probeert om mooi voetbal te brengen”, vertelt centrale middenvelder van Lendelede Mattijs Devos (32) uit Sint-Eloois-Winkel, die agronoom is bij Dicofoods, een fabriek voor diepvriesgroenten. “Ik weet uit ervaring dat we het tegen hen steeds moeilijk hebben omdat ze ervoor gaan en erin geloven. In onze reeks zijn het bijna ieder weekend derby’s. Dat maakt het net zo speciaal. In iedere ploeg ken ik wel spelers vanuit de jeugd of zitten er spelers waarmee ik heb samengespeeld in de eerste ploeg, zowel in Deerlijk als in Lendelede. Anas en ik hebben slechts één jaar samengespeeld in Lendelede. Dat het nu tegen Anas is, is leuk. Zo zien we elkaar nog eens, want anders horen we elkaar eigenlijk nooit.” (RV)

Zaterdag 19 november om 20.30 uur: KFC Lendelede – Mandel United B.