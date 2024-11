Essevee bouwt feestje na eerste periodetitel in 3C

SV Kortrijk liet zich op Bellegem niet op een fout betrappen en ging er met 2-3 winnen. Met deze overwinning mocht Essevee na de match een feestje bouwen. De eerste periodetitel was binnen. “Uitgezonderd de zekere deelname aan de eindronde, hebben we voor de rest nog niks in handen”, mildert spits Mathieu Vervaeke het optimisme.

“Maar het moet ons een hart onder de riem steken om verder de ingeslagen weg te blijven bewandelen. Op een enthousiast Bellegem kregen we het nochtans niet gemakkelijk. De thuisploeg zette een laag blok neer, loerde op de counter. Uiteindelijk moesten we tot in blessuretijd wachten om de verlossende treffer op het scorebord te krijgen.”

Doelpuntensaldo

SV Kortrijk schoot dit seizoen nochtans niet zo denderend uit de startblokken. “De kern onderging dit seizoen een grote verandering en het duurde even vooraleer we onze motor op het gewenste toerental kregen. Uiteindelijk hebben we met 25 op 30 een mooi parcours afgelegd. Heule toonde zich een stevige tegenstander, uiteindelijk was ons beter doelpuntensaldo beslissend. Nu we die eerste prijs te pakken hebben, mogen we niet op onze lauweren rusten en doorgaan op ons elan. Komend weekend aan huis tegen Jong Anzegem moeten we opnieuw drie punten rijker worden.”

Mathieu Vervaeke is aan zijn tweede seizoen bezig bij SV Kortrijk. “Vorig seizoen, geplaagd door een hernia, kwam ik weinig aan spelen toe”, vertelt de 27-jarige spits. “Ondertussen voel ik me helemaal bevrijd van blessures en vond reeds drie keer de weg naar de netten. Voorheen droeg ik gedurende zes seizoenen de kleuren van Stasegem. De sfeer was er opperbest, maar het veld was niet bepaald een biljart. Vooral bij regenachtig weer was het vaak pompen om niet te verzuipen. Een groot verschil met het kunstgras van SV Kortrijk. Dat nodigt uit tot voetballen.”

Stapje hoger?

Of er binnen de club ambitie is om op het einde van het seizoen een stap hoger te zetten? “Niemand heeft ons al gezegd dat we met de rem op moeten spelen. Onze trainer Diederick Haesebrouck is een vakman, hij weet waarmee hij bezig is. Hij zal ons op tijd en stond wel bij de les houden”, besluit Mathieu Vervaeke. (Fonzie)