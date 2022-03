E. Hooglede (3C) neemt afscheid van trainer: “Hopen zo snel mogelijk opvolger voor te stellen”

In de strijd voor een eindrondeticket behaalde Eendracht Hooglede een levensbelangrijke overwinning op het veld van concurrent Marke. Een goal in de slotminuten van Mathias Piceu zorgde voor de drie punten, weliswaar zonder coach Eddy Verbeeck op de bank. De samenwerking met hem werd stopgezet vanwege medische redenen.

“De hoofdreden voor deze gezamenlijk beslissing vloeit voort uit het feit dat Eddy halfweg februari een zware rugoperatie heeft ondergaan”, verduidelijkt voorzitter Jeffrey Bolle. “Sindsdien was de trainer buiten strijd en kan hij zich niet zelfstandig verplaatsen. Bijgevolg is Eddy dus niet in staat om de trainingen en de wedstrijden te leiden. Er zijn nog een achttal wedstrijden te spelen en we maken nog kans op de eindronde. Er zijn nog veel punten te sprokkelen en we willen die kans niet laten schieten. Onze groep heeft een T1 nodig. Het is een heel vervelende situatie die niet voorzien was maar die wel opgelost moet raken. We hopen zo snel mogelijk een nieuwe trainer te kunnen voorstellen.”

Zondag wacht een belangrijke wedstrijd met de derby tegen leider Dosko Beveren. Momenteel wordt Hooglede tijdelijk geleid door T2 Stijn Casteleyn en de bestuursleden van de sportieve cel Patrick Rogge en Jelle Cool. Verbeeck was bezig aan zijn vierde seizoen bij Eendracht Hooglede. Hij startte zijn trainersloopbaan bij Rekkem Sport. Vervolgens was hij ook nog aan de slag bij Toekomst Menen, Wingene, Harelbeke, Helkijn en Emelgem-Kachtem. “We willen Eddy uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet en de inspanningen die hij de voorbije seizoenen geleverd heeft. We wensen hem ook een spoedige revalidatie toe.”

De club gaat nu dus op zoek naar een onmiddellijk inzetbare trainer. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV doormailen naar jeffreybolle@proximus.be. (JT)

Zondag 13 maart om 15 uur: Eendracht Hooglede – Dosko Beveren.