Bruce Deveughele terug naar KFC Lendelede (3C): “Ploeg komt voor mij op de eerste plaats”

Vier seizoenen geleden vertrok doelman Bruce Deveughele uit Lendelede om in tweede provinciale te kunnen voetballen. Wegens werk en gezin maakt Bruce de terugkeer naar Lendelede.

“Vier seizoenen geleden vertrok ik uit Lendelede naar Westrozebeke om zo de stap naar tweede provinciale te kunnen maken. Uiteindelijk kreeg ik die kans bij VV Tielt via Cedric Renard die ik destijds als trainer had bij Lendelede”, opent de 34-jarige doelman Bruce Deveughele uit Lendelede, die als deskundige publieke ruimte werkt bij de gemeente Lendelede.

“Aangezien ik woon en werk in Lendelede en sinds dit seizoen er ook jeugdtrainer ben, is het ergens een logische keuze dat ik terugkeer. Kurt Vansteenkiste sprak me al eens aan toen we elkaar zagen op een evenement eind vorig jaar en belde me enkele weken terug met de vraag om eens aan tafel te gaan zitten. Toch vind ik het ergens spijtig om tweede provinciale te verlaten.”

Snel overeenkomst

“De gesprekken verliepen heel vlot en we vonden snel een overeenkomst. Ik wou echter niet definitief beslissen zonder met mijn huidige club VV Tielt te spreken. Ik mocht er blijven, maar uiteindelijk koos ik voor Lendelede, rekening houdend met mijn gezin. Ik wil Tielt ook bedanken voor hun begrip hierin. Ik ken Lendelede uit het verleden als een club die wil meestrijden voor de eindronde. Het is nog afwachten welke andere inkomende transfers er gedaan worden en wie van de huidige kern bij KFCL blijft om te weten wat we mogen ambiëren.”

“Als een club een doelman haalt uit een hogere reeks dan is dit niet om die op de bank te zetten, denk ik. Verder weet ik wat ik kan. Als ik een voorbereiding speel op mijn niveau met de ervaring die ik meebreng dan verwacht ik om het seizoen in het doel te starten. Als je 34 jaar bent, denk je niet aan bankzitten. Mocht mijn collega veel beter zijn, dan heb ik daar begrip voor, want voor mij komt de ploeg op de eerste plaats, maar ik ga ervan uit dat ik speel.”

(RV)