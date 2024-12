Arthur Deseyn amuseert zich bij FCE Kuurne (3C)

FCE Kuurne had het vorige speeldag niet gemakkelijk om van staartploeg Jong Helkijn met de kleinste cijfers te winnen. Na een klein kwartier zette Arthur Deseyn (21) de eindstand op het scorebord. “Mijn vijfde van het seizoen”, lacht de Kuurnse spits.

“Ik ben blij dat mijn doelpunt drie punten opleverde, maar voor de rest ben ik niet constant bezig met mijn statistieken. Ik probeer mij nuttig te maken voor de ploeg en als ik daar nog een doelpunt kan aan toevoegen, zal ik het uiteraard niet laten.”

Arthur Deseyn is al vanaf zijn twaalfde aan de slag bij Kuurne. “Spelen in de eerste ploeg van je gemeente, samen met je vrienden, meer moet dat toch niet zijn”, lacht Arthur. “Ik voel mij hier opperbest. Uiteraard moet ik nog stappen zetten. Maar al doende leert men. Het is goed dat ik van de trainer speelkansen krijg. Slechts op die manier kan ik groeien.”

promotieambities

Kuurne speelde zich vorig seizoen als promovendus in de kijker met positieve resultaten, maar greep net naast een ticket voor de eindronde. “Niet dat we promotieambities hadden en hebben, maar tegen een eindronde hadden we niet neen gezegd. Dat we dit seizoen met iets minder moeten tevreden zijn? Klopt. Maar door de overwinning tegen Helkijn kunnen we opnieuw tegen een stootje. Komend weekend staat de verplaatsing naar Stasegem op ons programma. Stasegem staat mooi op een gedeelde derde plaats, en is aan een goed seizoen bezig. Onlangs wonnen ze nog van leider SV Kortrijk. Daarom zijn we zondag nog niet kansloos. In onze reeks zijn de ploegen sterk aan elkaar gewaagd. Pech of geluk maken veelal het verschil. Welke ploeg het meest indruk maakte? Ongetwijfeld SV Kortrijk. Ik vermoed dat niemand zal kunnen tippen aan de blauw-zwarten. Kortrijk staat op technisch vlak met voorsprong boven de concurrentie. Tegen de leiders moesten wij op eigen veld met 0-3 de duimen leggen. Kortrijk maakte toen behoorlijk wat indruk. Of ik naast FCE Kuurne ook nog supporter voor een of andere eersteklasser? Ik volg uiteraard de uitslagen van onze eersteklassers op de voet. Maar supporteren doe ik alleen voor FCE Kuurne”, besluit Arthur Deseyn. (AV)

Zondag 8 december om 15 uur: OG Stasegem FCE Kuurne.