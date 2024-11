Wesley Bonamie traint KFC Varsenare B (3B)

Eerder toevallig rolde Wesley Bonamie (46) in het trainerswereldje, nadat zijn zoon Benito weg moest bij Cercle Brugge en in Varsenare verder zijn weg zocht. Bonamie Junior groeide uit tot één van de smaakmakers van KFC Varsenare B en mocht al een paar keer proeven van het A-team. Wesley depanneerde aanvankelijk sporadisch als coach, kreeg de smaak te pakken en haalde met noeste ijver de nodige diploma’s binnen.

Bij KFC Varsenare B kunnen ze zich geen betere T1 indenken. Wesley werd gekoppeld aan de ervaren zestiger Rony Deprez. Wat volgde is een succesverhaal. “Je hebt me vorig jaar al eens geïnterviewd. Toen stelde ik dat enkel de doorstroming telt. Promotie was bijkomstig. Daar blijf ik bij, ook al speelden we kampioen in vierde en zitten nu op schema bij de subtop van de hogere reeks. Nochtans voer ik opdrachten, die mij werden opgelegd, perfect uit. Ik moet de jeugd klaarstomen voor het grote werk in eerste provinciale. Ga maar eens na: in drie competities leverde ik elf talenten af. Hoewel ik steeds maar verjong, promoveerden we en worden misschien wel gevreesd in de hogere reeks.”

“In derde provinciale gaat het er veel ruwer aan toe. Met betrekking tot het attractief voetbal blijf ik op mijn honger zitten. Toeval of niet, wij promoveerden samen met KM Torhout en staan borg voor het mooiste spektakel, altijd en overal in de reeks. Ik kan het weten, want als we op zaterdagavond aantreden, ga ik op zondagnamiddag scouten bij een reeksgenoot. Gelukkig heeft mijn gezin er begrip voor dat ik vaak alleen achter de omheining sta te observeren. Wat wil je, die passie voor het spelletje zal nooit verdwijnen.”

attractief voetbal

“De toekomst? Zeker tot eind dit kampioenschap wil ik mijn jongens zien schitteren. Ik blijf zweren bij attractief voetbal. Zij die er klaar voor zijn hevel ik over naar eerste provinciale, in eer en geweten. Nu zijn er al opnieuw die ik laat proeven. Ze draaien mee tijdens de oefensessies en tonen zich op en top gemotiveerd. Ook karakter geef ik hen mee: ze mogen nooit versagen. Op 16 november wacht ons opnieuw een topduel, tegen het herboren Eendracht De Haan. We zullen er klaar voor zijn”, besluit Bonamie. (JPV)

Zaterdag 16 november om 19.45 uur: KFC Varsenare B – K. Eendracht De Haan.