“We snakken naar nieuwe zege”: SC Lombardsijde blijft positief na mindere periode

De resultaten zijn minder dan verhoopt, maar toch blijven ze positief bij SC Lombardsijde. Zondag gaan ze tegen FC Veldegem op zoek naar een vierde seizoenszege.

Lorenzo Seys (41) is zijn tweede seizoen aan de slag als hoofdtrainer van SC Lombardsijde. “Mijn actieve voetbalcarrière moest ik vroegtijdig beëindigen en voor Lombardsijde was ik drie jaar actief bij Lichtervelde, twee jaar als assistent en een jaar als hoofdcoach”, schetst de uit Oostende afkomstige Diksmuideling.

Leuke club

“Lombardsijde is een leuke en rustige club. Het bestuur laat me mijn ding doen en er is een goeie wisselwerking met voorzitter Nathaniël Devey. Met T2 Raf Mesotten heb ik een uitstekend klankbord. Raf zit al een jaar of tien in de club en we vormen een complementair duo. Als het wat minder gaat, is Raf mijn rustpunt.” Lorenzo zit dus goed, al zijn de sportieve resultaten minder dan verwacht. De laatste zege dateert van tegen HO Oedelem (3-4) op 13 oktober. De andere twee zeges waren in Tielt (1-6) en thuis tegen Handzame (1-0). Na de heenronde staat Lombardsijde op een 12de plaats met 14 punten.

“We missen met Steve Eyland en Bryan Vansevenant twee ervaren spelers, maar dat is zeker geen excuus. Buiten de zware nederlaag in Snaaskerke zijn we nergens weggespeeld. Ook niet tegen De Haan afgelopen weekend. We deden lang mee, maar op het einde gaven we meer ruimte weg door extra risico’s te nemen.”

Brandon Mechele

“We snakken naar een nieuwe zege. Misschien lukt het zondag tegen FC Veldegem. Daar kwamen we 3-1 achter en pakten we uiteindelijk nog een punt. Na Veldegem krijgen de spelers een individueel programma en op 4 januari hervatten we met een gezellig familie-ontbijt”, aldus Lorenzo, die samen met Jonas Deman nog voetbalschool Jolo runt. “Daar is Brandon Mechele peter van. De Club-speler komt geregeld kijken naar onze wedstrijden, want zijn broer Jordy verdedigt onze kleuren.”