VV Tielt (3B) zet opmars verder met derde zege

VV Tielt lijkt stilaan uit een diep dal te kruipen. Na een rampzalig anderhalf jaar boekte het de afgelopen speeldagen drie opeenvolgende overwinningen. Daarmee staan de kanaries nu op de dertiende plaats in derde provinciale B en kan er voor het eerst sinds lang naar boven gekeken worden. “Ons team is nu eindelijk weer op volle sterkte en dan zie je dat de resultaten volgen”, aldus doelman Fabian Tytgat.

Vorig seizoen was het al kommer en kwel bij VV Tielt. Trainers kwamen en gingen, week na week werd er met zware cijfers verloren en uiteindelijk zakte de ploeg kansloos naar derde provinciale. Ook bij het begin van dit seizoen leek er maar geen beterschap te komen. Het duurde tot speeldag zeven tot het team van coach Steve Beyst zijn eerste puntje pakte. “We bouwden aan een nieuwe ploeg en dan hadden we ook nog de pech dat heel veel basisspelers langdurig geblesseerd waren”, zegt Fabian Tytgat. “Heel wat jonge spelers werden daardoor voor de leeuwen gegooid. Sommigen onder hen bloeiden open, maar we misten vooral ervaring.”

Er werd heel vaak zwaar verloren. Nederlagen met vier, vijf of zelfs zes doelpunten verschil waren geen uitzondering. “Dat was uiteraard niet leuk en al zeker niet voor mij, als doelman. Toch hebben we nooit getwijfeld. We wisten dat we voldoende kwaliteit in huis hadden en het was gewoon wachten tot de spelers terugkeerden uit blessure.”

Op speeldag tien won VV Tielt dan eindelijk zijn eerste match. Het werd 3-0 tegen VK Dudzele. “Het was van moeten. Wonnen we die match niet, dan wisten we dat het moeilijk zou worden om uit de onderste regionen van het klassement weg te raken. Die eerste zege deed enorm veel deugd en daarna bevestigden we ook met nog twee driepunters. Ach, met de ploeg die we hebben kunnen we eigenlijk, met uitzondering van de top drie, alle ploegen uit de reeks aan. We mogen dit seizoen echt nooit in de problemen komen.”

Derby tegen Doomkerke

Zaterdag is er de wedstrijd in en tegen KFC Doomkerke. Als ook die wordt gewonnen, dan komt stilaan de middenmoot in zicht. “Tegen Doomkerke zouden we zeker punten moeten kunnen pakken. Ze hebben een stevige ploeg, maar wij hebben meer kwaliteit. Hopelijk kunnen we snel nog opklimmen in het klassement, zodat we een rustige tweede seizoenshelft kunnen beleven. Ik geloof erin.” (GD)

Zaterdag 30 november om 19 uur: Doomkerke VV Tielt.