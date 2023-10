Voorzitter Johnny Deryckere (vK Dudzele – 3B) stopt na dit seizoen: “Een droom komt in vervulling”

Op het moment dat dit artikel verschijnt, vertoeft Johnny Deryckere samen met ‘zijn’ Chantal in Valgorge, gelegen in het Franse departement Ardèche. Daar heeft de voorzitter van VK Dudzele een stulpje gekocht. Hij verhuist volgend jaar in mei om er een B&B te openen. Op 10 mei 2024 houdt hij een gigantisch afscheidsfeest.

Op zaterdagochtend 7 oktober vertoefde Johnny in de kantine: er stonden jeugdmatchen op het programma. Diezelfde avond fungeerde hij als afgevaardigde voor het eerste elftal. Zijn VK Dudzele won met 4-1 tegen VKSO Zerkegem en prijkt binnen de top vijf. In de vroege ochtend daarna zette de voorzitter koers naar Frankrijk, pakweg duizend kilometer bollen. “In ons provinciale voetbal vinden de ploegen geen bestuursleden meer. Daardoor stoppen sommige concurrenten of is er zo één iemand zoals ik, die alles alleen doet. Nu hebben we alles op punt gezet en na mijn afscheid komt er eindelijk continuïteit met Dominique De Keyser als mijn opvolger, Kelly De Clerck als secretaris en Tom Geldhof als penningmeester. Dit worden de voornaamste bestuursleden. We creëerden zeven functies, die vulde ik zoveel jaren helemaal alleen in.”

Tactisch brein

“Onder Dany Couvreur promoveerden we en hielden het jaar daarop probleemloos stand. Sören Maenhout heeft nu het sportieve roer op een verbluffende wijze in handen. Wij betalen onze spelers weinig maar zijn heel correct. Ze komen allemaal graag naar onze accommodaties. Als er eens eentje vertrekt is hij het jaar nadien terug. Het gras kan nooit groener zijn aan de overkant, want wij beschikken over kunstgras”, knipoogt hij.

“Mijn afscheid? Het zal geen pijn doen, een droom komt immers in vervulling”, aldus Deryckere.

“Volgend jaar in mei openen we een B&B in de Ardèche”

“Ik was altijd van plan te stoppen met Dany Couvreur, een vriend voor het leven, maar liet me toch overhalen om er nog een seizoen bij te doen. Wij kunnen niet stilzitten, dus hopen we dat we veel vrienden zullen mogen ontvangen. Als iedereen die belooft naar Valgorge te komen, dat effectief doet, dan zijn we al twee jaar ver. Nu maak ik nog een afscheidstournee langs alle velden, te beginnen met Aarsele. Onze nieuwe T1 zal wel zijn plannetje klaar hebben. Wekelijks zit ik naast hem: Sören is een tactisch brein hoor.” (JPV)

Zaterdag 14 oktober om 18.30 uur: KFC Aarsele – VK Dudzele.