VK Dudzele heeft met David Callant nieuwe hoofdtrainer

Na de snertvertoning op bezoek bij de buren uit Westkapelle gooide coach Sören Maenhout de handdoek in de ring. Er volgden enkele duels met T2 Marco D’Hoore aan het roer, tot David Callant voor het eerst zijn opwachting maakte in eigen huis tegen Wingene.

David Callant woont op een boogscheut van de accommodaties van zijn nieuwe uitdaging. Hij voetbalde bij VK Dudzele tot 27-jarige leeftijd. Aanvankelijk combineerde hij zijn eigen carrière tussen de krijtlijnen met het coachen van een jeugdploeg. David telde amper 20 lentes toen hij de jeugd bij Dudzele al onder zijn hoede had.

Zes op zeven

Na twee jaar ging het richting Male en nog vier jaar later stevende hij naar Varsenare, waar hij furore maakte bij de middenbouw. “Toen ik als coach fungeerde in Varsenare nam ik er tevens de juniores bij in Moerkerke. Zes dagen op zeven gaf ik training of was ik aan het coachen, soms twee keer per dag. Het werken in functie van de eerste ploeg begon bij Moerkerke, waar ik de beloften onder mijn vleugels kreeg en als assistent van Guido Blomme fungeerde. Na anderhalf jaar kreeg ik de volledige verantwoordelijkheid over de eerste ploeg.”

“Toen VK Dudzele een opvolger zocht voor Sören Maenhout, werd mijn goesting geprikkeld. Veel kandidaten voelden zich geroepen, ik werd uitgekozen. Als aandachtig observator volgde ik het duel tegen Varsenare B. Meteen kreeg ik zicht op wat zaken die voor verbetering vatbaar leken. Nu heb ik al een paar oefensessies achter de rug en probeer eigen accenten te leggen. Het potentieel is aanwezig maar verwacht van mij geen wonderen. Dat gebrek aan vertrouwen moet eruit: wij behoren niet tot de zwakste ploegen uit de reeks. Daarom durf ik stellen dat VK Dudzele dit kampioenschap niet degradeert.” (JPV)