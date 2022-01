Vincent Mylle kijkt uit naar SK Eernegem (3B): “Mag zelfs tweede worden”

Bij derdeprovincialer SK Eernegem is er veel transferactiviteit. Voor volgend seizoen telt de club zes nieuwkomers, maar ook zeven vertrekkers. Vincent Mylle, die Jens Constant zal opvolgen, moet een deels nieuwe ploeg kneden.

Eernegem ziet topschutter Iwein Catteeuw vertrekken naar reeksgenoot KDC Ruddervoorde. Als vervanger haalt geel-blauw Ruben Gevaert. Hij staat bij Vamos Zandvoorde met zeventien doelpunten achter zijn naam. “Ik zie Ruben doodgraag spelen”, klinkt Mylle enthousiast.

“Ruben ruilde de beloften van Wenduine voor Zandvoorde en maakte in vierde provinciale meteen dertig goals. Halfweg de competitie zit hij al aan zeventien treffers. Offensief zitten we bij mijn toekomstige ploeg goed. Landry Kikoto en Omid Aslami tekenden bij. Met Ruben Gevaert zitten zij samen aan meer dan veertig goals. En het seizoen is net halfweg.”

Eernegem haalt voor volgend seizoen ook Pieter Ameye (Kortemark), Maxim Devriese (Handzame), Gillian Pype (Torhout), Lieven Mundorff (Zandvoorde) en doelman Robbie Van Wesemael (Aalter). Vertrekkers zijn naast topscorer Catteeuw ook Thibault Dufoort, Gianni Koten en Arne Neyens (Gistel), Kevin Degrande (Koekelare), Milan Denolf en Jonathan Borguet (Bredene). Bij deze laatste club doet Vincent Mylle het seizoen als hulptrainer uit.

Aartrijke afgewimpeld

“Ik was bij Lombardsijde gestart”, recapituleert Mylle. “Na de eerste match zijn er zaken gebeurd die ik niet kon smaken. Dus stopte ik bij Lombardsijde. Ik denk dat ik een mooie kern samenstelde, want die ploeg verloor dit seizoen nog niet. Daarna ben ik twee maanden overal wat gaan kijken. Naar bevriende spelers, naar bevriende trainers. Ik zag ook een viertal matchen van Eernegem.”

“Kurt Bataille is een goeie vriend. Toen hij bij Bredene aan de slag ging, zocht hij als assistent iemand die hij kon vertrouwen. Daar ging ik op in. Intussen wimpelde ik KVV Aartrijke af. SK Eernegem is iets anders. Met de fiets ben ik op twee minuten aan het terrein. Die kans kon ik niet laten liggen.” Mylle lijkt reikhalzend uit te kijken naar het moment dat hij bij geel-blauw aan de slag kan.

“Wat mij betreft mag het zelfs tweede provinciale worden”, klinkt hij overtuigend. “Eernegem pakte het eerste eindrondeticket. Je weet maar nooit dat de promotie wordt afgedwongen. In tweede gaan we geen hoofdrol spelen, maar een rustig seizoen draaien moet kunnen.”

