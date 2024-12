Viktor Bohn (3B): “Ik amuseer me bij de beloften”

Als we Livio Proot gelukwensen met zijn derde positie voegt de hoofdcoach er kurkdroog aan toe: “Ik had toch liever wat meer punten gesprokkeld.” K Eendracht De Haan (3B) won nochtans overtuigend tegen Handzame en maakt zich op voor een spetterende terugronde die begint met een trip naar HOO Oedelem.

Op zaterdag 21 december neemt de kustformatie het op in Bissegem, in de Beker van West-Vlaanderen. Speler Viktor Bohn draaft intussen op bij de tweede ploeg, al kan hij ongetwijfeld ook het vlaggenschip aan.

“Eind vorig kampioenschap mocht ik een paar keer mee met de eerste ploeg, maar al vlug kwam ik tot het besef dat ik mijn broodwinning niet kan combineren met het voetballen in klimmen en dalen. Voor mijn functie bij de politie moet ik immers onregelmatige uren kloppen. Nachtwerk, avondshiften en zondagse prestaties vormen hierbij lang geen uitzondering. Bij de beloften amuseer ik me ook, en als ik me kan vrijmaken kom ik naar de oefensessies.”

Andy Melis

“Andy Melis is onze coach en meestal spelen we onze match op vrijdagavond. We vormen een hechte vriendenbende en veel van ons gaan op zondag supporteren voor de eerste ploeg, waar Andy ook op de bank zit, als T2. Het niveau valt best mee, want in onze reeks zitten ook serieuze kleppers”, zegt Viktor.

“Mijn voetballeven startte bij KV Oostende. Mijn verdere jeugdopleiding bracht ik door bij Bredene, waar ik ook doorstootte naar de eerste ploeg. Bij De Haan mag ik die droom allicht opbergen. Dat heeft niets te maken met mijn kwaliteiten, de trainers kunnen die gewoon niet afdoende beoordelen. Werkomstandigheden primeren voor mij, altijd en overal. Anderzijds, moest ons vlaggenschip promoveren dan zou er in onze accommodaties toch een serieus feestje worden georganiseerd. Onze derde stek oogt mooi, maar er zijn kapers op de kust. Het trainersduo Livio Proot en Andy Melis is perfect op elkaar ingespeeld, ook al zit laatstgenoemde nog maar een half jaar bij ons. Naar volgend kalenderjaar verandert er voor mij niet zoveel: ik train wanneer ik kan en kom tijdens reservematchen in actie op de positie waar de sportief verantwoordelijke me neerzet.” (JPV)

Zaterdag 21 december om 19 uur: Beker van West-Vlaanderen: KRC Bissegem A – K Eendracht De Haan.