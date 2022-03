Trainers over topper Eendracht De Haan – SK Eernegem (3B)

Eendracht De Haan krijgt zondag het bezoek van SK Eernegem, dat al de eindronde op zak heeft. De kustploeg heeft nog niets in handen. Dat wordt dus een pittige wedstrijd, beseffen beide coaches.

“We speelden onze beste match van het seizoen in Eernegem en verloren met 3-1”, zegt Kris Brackx, de trainer van Eendracht De Haan. “We speelden ze van het kastje naar de muur, maar vergaten de kansen af te werken. We kregen het deksel op de neus en dat willen we zondag toch vermijden.”

“Door het puntenverlies tegen Oedelem, Lissewege en Jong Male – 2 op 9, dus – verloren we onze plaats in de top drie. Afgelopen weekend gingen we met 1-5 winnen op Ruddervoorde en nu is er weer hoop. We willen deelnemen aan de eindronde, maar beseffen dat het moeilijk wordt, met zes, zeven ploegen die strijden voor de prijzen.”

“Er volgen nu nog zes cupmatchen en zondag krijgen we al de eerste voorgeschoteld. SK Eernegem is winnaar van de eerste periode, kende door blessures een mindere periode, maar is nu weer compleet. Wij missen de geschorsten Van Acker en Camara en er moet weer geschoven worden. We zullen de match heel verstandig moeten aanpakken, want SK Eernegem beschikt over veel ervaring en talent. Het is een gevaarlijke ploeg. Wij mogen geen domme punten meer verspelen.”

Katjes

Trainer Jens Constant heeft na drie mooie seizoenen besloten om SK Eernegem te verlaten, en wil in schoonheid afscheid nemen.

Jens Constant (Eernegem). (FRO) © Picasa

“Ik ben het bestuur enorm dankbaar en daarom wil ik tot het einde van het seizoen alles in het werk stellen om SKE weer naar tweede provinciale te loodsen. We hebben een sterke eerste periode gespeeld en zijn al zeker van deelname aan de eindronde. Door corona, blessures en schorsingen hebben we een mindere periode gehad, met nul op vijftien, maar die is nu gelukkig verleden tijd.”

“Voor de derby van zondag in De Haan recupereren we Vandenbussche, Denolf, Kikoto en Vittor Costa. We zijn dus op volle kracht. Bedoeling is onze prestaties weer op te krikken en ons langzaam voor te bereiden op de eindronde. We kennen onze tegenstanders nog niet definitief, maar zeker is dat Koekelare, Lissewege, Ruddervoorde, Jong Male en ook De Haan geen katjes zijn om zonder handschoenen aan te pakken. We zijn alvast op onze hoede voor de trip naar De Haan.”