Tommy Careel hoopt eind januari weer op veld te staan

Tommy Careel (51) is momenteel aan zijn negende seizoen toe als hoofdcoach van derdeprovincialer Dosko Kanegem. Sportieve zorgen zijn er niet, want het team staat mooi op de vierde plaats. Maar toch zien we de Aarselenaar om medische redenen voorlopig niet op het speelveld. Eind november werd hij immers door een hartinfarct getroffen.

“Het is nu ongeveer een tweetal maanden geleden dat ik het gevoel had niet kiplekker te zijn”, doet Tommy Careel zijn verhaal. “Uit voorzorg ging ik na aanraden van de huisarts op onderzoek naar het ziekenhuis in Tielt. De specialisten konden niet echt een oorzaak vinden, maar op 25 november werd ik getroffen door een hartinfarct. Onmiddellijk werd ik door de ziekenwagen naar het AZ in Brugge gevoerd, waar een stent werd gestoken. Er was immers een vernauwing van de kransslagader vastgesteld. “

“Aan voetbal denken zat er niet direct meer in, maar de overgebleven leden van de technische staf met Jens Langeraet, Tiemen Lambert en onze keepertrainer hebben mijn afwezigheid in december met een knappe negen op negen perfect opgevangen. Daardoor staan we nu rond de jaarwisseling op een mooie vierde plaats.”

Een tweede stent

En nu breekt de belangrijke januarimaand aan, voorlopig nog zonder Tommy Careel. “Woensdag laatst werd er een tweede stent geplaatst. Daardoor wacht nu een verplichte revalidatie van 15 weken, maar zo lang moet ik gelukkig niet wachten om opnieuw te gaan werken als vertegenwoordiger of om op het trainingsveld te staan.”

“Technische staf zorgt ervoor dat ik in ideale omstandigheden kan revalideren na mijn hartinfarct”

“Ik ga luisteren naar mijn lichaam, maar ik vermoed ergens eind januari terug te zijn op Dosko Kanegem. Ondertussen hoop ik dat mijn assistenten het blijven goed doen, zodat we nog steeds in de voorste gelederen van de klassering staan.”

Volgend seizoen?

Zaterdag ontvangt Dosko Kanegem middenmoter SC Lombardsijde. “Ik hoop dat we opnieuw met een overwinning kunnen uitpakken. Zo zullen onze statistieken verder in ons voordeel spelen, want nu hebben we de minst gepasseerde defensie van de reeks”, besluit Tommy, die nog met het bestuur aan tafel moet gaan voor volgend seizoen, maar hoopt op een verlengd verblijf.

(SBR)

Zaterdag 11 januari om 19 uur: Dosko Kanegem – SC Lombardsijde.