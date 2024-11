Tegen Oedelem op zoek naar drie punten: “Overgangsseizoen voor Snaaskerke”

Na de ongelukkige degradatie uit tweede kampeert SK Snaaskerke in derde B in de middenmoot. Voor trainer Wesley Deschacht geen verrassing. Bij staartploeg Oedelem hoopt hij zondag opnieuw drie punten te pakken. “Omdat we vorig seizoen met 37 punten degradeerden duwde iedereen ons voor de start van de competitie in een favorietenrol”, weet Deschacht. “Ik besefte dat we geen favoriet konden zijn. Tenzij al onze transfers enorme meevallers waren. Wij doen het dit seizoen met enkele beloften die de nodige kwaliteiten hebben, maar iets te weinig ervaring. In de zone van de waarheid komen we nog wat te kort.”

Met 14 goals uit tien wedstrijden is de productiviteit niet hoog. Op dat vlak kende Snaaskerke al wat tegenslag. “Nighel Heye viel in de aanloop naar de competitie uit met een kruisbandletsel”, vertelt Deschacht.

“We zijn hem voor de rest van het seizoen kwijt.” Voor de trip naar Oedelem, op één na laatste in de tussenstand, zal trainer Deschacht weer kunnen rekenen op Joren Durand en Jorn Cools. “Zij komen terug na letsel”, verduidelijkt hij. “Zondag verloren we thuis van Kanegem met het kleinste verschil. Nochtans speelden we verdienstelijk. We verdienden een punt. Twee weken geleden wonnen we met 4-2 van FC Veldegem. Toen speelden we niet goed, maar pakten we de drie punten.”

Deschacht zat al eens samen met de sportieve cel om de krijtlijnen voor volgend seizoen te bepalen. “Voor SK Snaaskerke is dit een overgangsseizoen”, benadrukt hij. “Op dit moment staan we op de plaats die we verdienen. We gaan zien wat we tegen volgend seizoen kunnen doen. Alleen vrees ik op langere termijn voor het provinciaal voetbal. De mentaliteit is de jongste jaren omgeslagen. Spelers gaan in september, als de competitie bezig is, nog op vakantie. Ik ben ook coach van de U18 van Cercle Brugge. Een totaal ander gegeven. Het neemt niet weg dat ik nog altijd graag naar Snaaskerke kom.” (HF)

Zondag 10 november om 14.30 uur: HO Oedelem – SK Snaaskerke.