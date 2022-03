T1 Kurt Deseintebein (NSVD Handzame – 3B): “Ik geloof nog steeds in het behoud”

In derde provinciale B heeft NSVD Handzame vorig weekend zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. Op eigen veld slaagden de jongens van Kurt Deseintebein erin om HO Oedelem puntenloos huiswaarts te sturen.

“We hebben lang moeten wachten op een eerste zege, maar de laatste weken voelde ik aan alles dat die snel zou komen”, opent de Ichtegemnaar.

“Op training is iedereen aanwezig en de inzet van mijn jongens is bewonderenswaardig. De laatste weken gingen onze prestaties in stijgende lijn. Ik kon eindelijk ook over een volledig fitte kern beschikken en dat maakt een groot verschil.”

“Tegen Oedelem slaagden we erin om de kansen af te maken”, gaat Kurt Deseintebein (54) enthousiast verder. “Hopelijk kunnen we volgende week tegen Eernegem de heropstanding verderzetten. Aan inzet en motivatie zal er zeker geen gebrek zijn. Ikzelf was er vele jaren jeugdtrainer en verschillende jongens van de ploeg hebben er nog gespeeld. Ik twijfel er niet aan dat ze zich willen bewijzen tegen hun ex-ploeg.”

Het resterende programma van de groenwitten is niet van de minste. Met verschillende wedstrijden tegen ploegen uit de top vijf is haast een mirakel nodig om een verlengd verblijf in derde provinciale te verzekeren. “Als we volgend weekend punten pakken, gaan we voluit voor het behoud.”

“Het klinkt misschien naïef, maar ik blijf erin geloven tot het mathematisch vaststaat dat we degraderen. Ook mijn jongens geloven nog in het behoud. We kijken niet verder dan de volgende wedstrijd en zien wel waar we uitkomen. De sfeer binnen de groep is nog steeds uitstekend en dat is misschien wel het belangrijkste.”

Volgend seizoen

Niettegenstaande de coach zich nog niet wil neerleggen bij een mogelijke degradatie kijkt hij toch al vooruit naar volgend seizoen. “De volledige trainersstaf heeft bijgetekend en we hopen dat slechts enkele spelers de groep zullen verlaten. Het bestuur is naarstig op zoek naar versterking en het is de bedoeling dat beloftevolle jongeren volgend jaar voluit hun kans krijgen”, besluit Kurt Deseintebein. (PDC)

Zaterdag 12 maart om 19.30 uur: SK Eernegem – NSVD Handzame.