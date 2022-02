Stijn Metsu droomt van promotie met VV Koekelare

Vorige week sleepte Koekelare, leider in de stand in 3B, in de laatste minuut een gelijkspel uit de brand op verplaatsing bij Dosko Sint Kruis. Door puntenverlies van de voornaamste uitdagers, SK Eernegem en Daring Ruddervoorde, loopt Koekelare daarmee evenwel geen zware averij op in de stand.

Integendeel zelfs, het maakt de kloof met een punt groter. Daarmee profiteert het wel maar gedeeltelijk van de misstap van de concurrentie. Toch legt het de druk bij hen: ze kunnen zich een nieuwe misstap in de race naar de titel eigenlijk niet meer veroorloven.

“We moeten toegeven dat we niet meer verdienden afgelopen weekend”, vertelt goalie Stijn Metsu (30). “Persoonlijk vind ik het gelijkspel achteraf bekeken een juiste uitslag. We moeten dus tevreden zijn met dat punt. Misschien wel een gouden punt, want zowel SK Eernegem en Daring Ruddervoorde verloren elk hun wedstrijd. Zo bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger Eernegem nu zes punten.”

Voeten op de grond

“Het is inderdaad zo dat we ambities hebben om te promoveren. Hetzij rechtstreeks, hetzij via de eindronde. Het zou natuurlijk heel mooi zijn moesten we kampioen kunnen spelen, dat is het mooiste dat een voetballer kan overkomen. Zo speelde ik 14 jaar geleden ook al eens kampioen en dat wil ik nu natuurlijk wel nog eens overdoen. Maar we blijven met de voeten op de grond. We hebben een ervaren kern die het klappen van de zweep wel kent en met dergelijke situaties zou moeten kunnen omgaan. Als kapitein van de ploeg probeer ik dan ook mee te helpen om de concentratie en motivatie hoog te houden. De beste attitude is gewoon om alles van week tot week te bekijken. Om het met een cliché te zeggen: we hebben nog 12 finales voor de boeg. We moeten nu dus enkel naar onszelf kijken. Te beginnen met de wedstrijd van komende zaterdag tegen Damme. Die ploeg heeft de punten broodnodig in haar strijd om het behoud. Dat het daar nog vol voor gaat, bleek wel twee speeldagen geleden. Toen won het verrassend op verplaatsing bij SK Eernegem. Zo zie je maar dat we die opdracht zeker niet te gemakzuchtig zullen mogen aanpakken om niet hetzelfde tegen te komen als Eernegem. We spelen nu eenmaal dit jaar in een heel sterke reeks. Maar we moeten er niet flauw over doen, we staan er goed voor, enkel kijken naar onszelf en hopelijk komt mijn droom op het einde van de rit uit.” (RI)

Zondag 13 februari om 16 uur: VV Koekelare A – KFC Damme.