In 3de provinciale B speelde Eendracht De Haan kat en muis met staartploeg Doomkerke, won met 6-1 en nestelt zich op nummer drie, achter de twee absolute titelpretendenten Zerkegem en Torhout B. De jongens van T1 Livio Proot liggen perfect op schema.

Net één jaar geleden interviewden we Mathieu Dewaele, op het moment dus dat monument Kris Brackx de handdoek had gegooid en net voor opvolger Dimitri Delporte alsnog op een andere uitdaging mikte. “In het voorbije rotseizoen sloeg alles tegen. Eén rode draad trotseerde alle stormen: de huidige T1 Livio Proot. Blessures? Geen probleem, we zullen dat wel opvangen. Nederlagen bij de vleet? Livio bleef zijn vertrouwen in ons uitspreken. Nooit kwam er een klacht over zijn lippen. Altijd bleef hij ons motiveren met vlekkeloze oefensessies en coaching waarop niets aan te merken was. Akkoord, we degradeerden, maar nu krijgen we allemaal loon naar werken. Sportieve revanche was aan ons besteed.”

“We startten de nieuwe competitie denderend, kregen even een terugval te verwerken, maar klimmen weer vol vertrouwen hogerop. Eind oktober wonnen we met 0-6 tegen toenmalige rode lantaarn VV Tielt. Sindsdien hebben die rivalen negen op negen geoogst. Zelf speelden we, na Tielt, drie keer gelijk. Daarmee schiet je niets op. Hopelijk luidt die ruime zege tegen Doomkerke de kentering in, want nu komt er de kustderby tegen Snaaskerke .”

“Week na week vertonen we attractief voetbal. Te weinig worden we beloond met puntenoogst. We hadden gerust naast de twee koplopers geklasseerd kunnen staan. Mijn hele jeugd bracht ik door bij KSC Blankenberge, maar slaagde er niet in door te breken. Toen ik bij De Haan aankwam, promoveerden we onder Kris Brackx, maar degradeerden opnieuw het jaar nadien. Misschien kan de geschiedenis zich nu herhalen.”

“En ja, Livio Proot krijgt sinds dit seizoen de assistentie van Andy Melis. Die heeft een verleden bij Snaaskerke, onze eerstvolgende tegenstrever. Ook onze doelman Angel Keters, net hersteld van een vervelend letsel, komt van Snaaskerke. Voor voornoemd duo wordt onze onderlinge derby dus een speciale partij. Hoe dan ook, sentiment moeten we tijdens de match bannen. Daarna is er voldoende tijd om te verbroederen”, besluit Mathieu Dewaele. (JPV)

Zondag 1 december om 15 uur: KSK Snaaskerke – E. De Haan.