Peter Linskens, T1 van KFC Damme (3B): “Rustig progressie boeken”

Toen Peter Linskens kort voor nieuwjaar het roer overnam bij de rode lantaarn leek niemand nog in het behoud te geloven. De Oostkampenaar werkte op zijn typische manier, zonder T2, en verdeelde eerste ploeg, beloften en U21 in twee groepen. Tieners werden voor de leeuwen gegooid en presteerden uitmuntend.

Peter Linskens wil nu bevestigen en verwelkomt tien neofieten: Daython Ysewyn (Zomergem), Mattias Van Acker (Beernem), Tom Van Boven (Knokke), Wouter Vanhullebusch en Emiel Van Belleghem (beiden Hertsberge), Nathan Vandewalle (Lombardsijde), Joren Verstrynghe (Kleit), Jannes Bullen (Maldegem), Stefano Danese (Adegem) en Dieter Vandewalle (Lombardsijde). De komst van de 43-jarige Mattias Van Acker, die al enkele malen het afscheid van zijn keepersloopbaan aankondigde, is verrassend. Peter Linskens: “Mattias sloot zich aan voor mocht zich een probleem voordoen. Als ik in nood geraak zal Mattias gegarandeerd afkomen. Vorig jaar nam ik een ploeg over met nul punten. Ik geloofde echter rotsvast in het bestuur van de fusieclub. Onze ambitie luidt twee maal 20 punten sprokkelen. Aldus zouden we in de middenmoot finishen. Laat ons maar rustig progressie boeken zonder stappen over te slaan.”

Duidelijke afspraken

Emiel Van Belleghem startte zijn voetballeven in Loppem. Na drie jaar trok hij naar Gistel, waar hij Peter Linskens leerde kennen. “Vervolgens waagde ik mijn kans in Hertsberge. Heel even verhuisde ik naar Sint-Joris. Door corona leerde ik die vereniging nauwelijks kennen. Bij mijn terugkeer naar Hertsberge werd ik geconfronteerd met extra sportieve perikelen. Toen Damme me contacteerde twijfelde ik niet. Centraal op het middenveld zal ik wel mijn nut bewijzen.”

Franky Francois telt 62 lentes en staat in voor de doelmannen. “Met Peter Linskens worden duidelijke afspraken gemaakt. Op dinsdag mag ik de hele oefensessie mijn ding doen. In het verleden hadden ze vaak al na 20 minuten een doelman nodig en een kwartier later nog een. Dat is verleden tijd.” (JPV)