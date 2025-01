Moeilijke januarimaand voor Dosko Kanegem (3B)

De januarimaand verloopt voor Dosko Kanegem heel moeilijk. Zo verloor men vorig weekend bij leider KM Torhout B opnieuw. Het werd 2-1, maar volgens interim-coach Jens Langeraet zat er meer in. Zaterdag wacht het derde geklasseerde De Haan.

“Ik kan inderdaad niet tevreden zijn met deze uitslag, want een gelijkspel was veel logischer geweest”, aldus de 35-jarige Jens Langeraet. “Toch blijf ik erbij dat de leider de beste ploeg uit de reeks is. We zijn echter zonder vrees aan de partij begonnen, maar bij de eerste tegenprik was het al raak. Kanegem was daarna minstens de evenknie maar slikte net voor de pauze een tweede tegentreffer, met dank aan de arbiter die een onterechte strafschop gaf. In de kleedkamers heb ik dan een ander systeem uit de doeken gedaan en met succes. Alleen spijtig dat de aansluitingstreffer te lang op zich liet wachten.”

Kernspelers

“2-1 verliezen op Torhout is zeker geen schande, toch heb ik een dubbel gevoel. Vorige week tegen Lombardsijde kregen we al geen loon naar werken, nu ook niet. Als we in de toekomst nog een rol van betekenis willen spelen dan moeten we zaterdag simpel weg winnen van het derde geklasseerde De Haan. Volgens hoofdcoach Tommy Careel zeker geen evidente opdracht maar het moet erop zijn.”

Er zijn wel verzachtende omstandigheden mocht het niet lukken. “We missen inderdaad drie kernspelers maar daar wil ik me niet achter wegsteken. Op Aaron Borms zal ik bijvoorbeeld het hele seizoen al niet meer kunnen rekenen door gescheurde ligamenten in de enkel. De kern is sterk genoeg om drie afwezigen op te vangen.”

Het zijn de laatste voetbalweken voor Jens. “Ik heb inderdaad beslist om de voetbalsport vaarwel te zeggen, en nee Dosko Kanegem heeft er niks mee te maken. Het is een schitterende groep en ook de hoofdcoach Tommy is een topkerel maar vijf dagen op zeven bezig zijn met voetbal is te veel geworden. Ik ga straks nog een tweetal keer zelf sporten per week, de rest van de tijd zal meer uitgaan naar het gezin”, besluit de leerkracht uit Tielt. (SBR)

Zaterdag 25 januari om 19 uur: Dosko Kanegem – E. De Haan.