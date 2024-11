Milan Carels (VVC Beernem A – 3B) werkt bikkelhard aan zijn revalidatie

Nadat het voorbije seizoen werd beëindigd met een schitterende 15 op 15, maakte de groep van Franky Mestdagh zich op voor een de nieuwe competitie. Tijdens de voorbereiding, eind juli, incasseerde de fusieploeg evenwel een enorme opdoffer. Topscorer Milan Carels zakte levenloos in elkaar tijdens een voetbalmatch.

Milan Carels traint opnieuw mee sinds een paar weken. Die verschrikkelijke gebeurtenis kende gelukkig geen verdere gevolgen en de goalgetter blijft een positieve prachtkerel. “Van het voorval zelf weet ik niets meer. In het ziekenhuis werd ik wakker. We duelleerden voor de beker tegen SVV Damme en zelf had ik gescoord. Tot zover mijn herinneringen. Van op mijn ziekenhuisbed stuurde ik mijn bezorgde ploegmaats een bericht dat ik vlug weer bij hen wilde zijn. Onlangs ging ik op controle en er werd niets abnormaal gevonden. Een medische voorgeschiedenis heb ik evenmin, dus geniet ik opnieuw van elk moment op het trainingsveld.”

Momenteel prijkt VVC Beernem op een twaalfde stek. “We hadden een hogere rangschikking verwacht, maar het seizoen is nog lang. Hopelijk ben ik zelf weer paraat na nieuwjaar. Het verschil zal ik allicht niet maken, al heb ik toch een neus voor doelpunten. Misschien zal mijn comeback een morele opkikker betekenen voor mijn sublieme ploegmaats. Het zal er vooral op aankomen, eens ik de competitie hervat, om de klik te maken en niet terug te denken aan wat mij is overkomen. De specialisten zullen mij niet opnieuw tussen die krijtlijnen sturen als ze twijfelen, toch?”

conditioneel werk

“Het voetbal in Beernem is mij met de paplepel ingegeven. Ik doorliep er alle rangen en maakte de fusie mee. Daarna werd ik regelmatig geselecteerd voor zowel VVC Beernem A als voor VVC Beernem B. Onze eerstvolgende opdracht is een trip naar FC Veldegem, nooit te onderschatten. In het nieuwe kalenderjaar krijgen we onze eerste match thuis voorgeschoteld, tegen VV Westkapelle. Een topduel, zeg maar. Het zou kunnen dat de coach me op dat moment al selecteert, dat kan ik enkel maar hopen. Er staat me nog flink wat conditioneel werk te wachten. Geen enkele inspanning schrikt me af, als ik maar gezond blijf.” (JPV)

Zondag 17 november om 15 uur: FC Veldegem – VVC Beernem A.