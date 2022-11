Mathijs Casier (SK Staden – 3B): “Iedereen doet zijn uiterste best”

In derde provinciale B verkeert SK Staden in een betere periode. Het team van coach Chris Plaisier is opgerukt naar een zesde plaats.

Vorige zondag bleef men wel steken op een gelijkspel in Ichtegem (1-1). “Als we kort terugblikken op de vorige match dan waren wij zeker de best voetballende ploeg, maar qua kansen en doelpunten is het gelijkspel wel gerechtigd”, opent de 25-jarige Mathijs Casier. “Het is duidelijk dat we met Staden in een betere periode verkeren qua resultaten, maar ook ons geleverde voetbal is zeker niet slecht. Velen hadden deze situatie wellicht nog niet verwacht, want in het tussenseizoen is er toch wel veel veranderd. We verloren toch een zestal gevestigde waarden en die werden bijna allemaal vervangen door eigen jeugdige talenten die nog maar ervaring hadden op niveau van eerste ploeg. Iedereen werkte zich echter keihard uit de naad onder de deskundige leiding van de sportieve staf en de resultaten daarvan zijn reeds merkbaar. Na een mindere start zijn we nu al opgerukt naar de zesde plaats.”

In z’n eerste seizoen in de A-kern is Mathijs meteen een vaste waarde. “Inderdaad een leuke vaststelling. Vorig jaar werd ik al eens opgeroepen voor de hoofdmacht, maar ben nu gepromoveerd tot vaste waarde, centraal in de defensie.”

Clash met Gits

Zondag wacht de clash met het tweede geklasseerde VP Gits. “Dit is toch wel een derby die leeft binnen onze rangen. De promovendus profileert zich meteen een reeks hoger, dus wordt het geen gemakkelijke opdracht. Aangezien we thuis spelen op De Wankaarde gaan we voluit voor de 3 punten.”

“Als de kern opnieuw compleet is en zo blijft, dan moeten we zeker mikken op een plaats binnen de top zes. De kwaliteit is daarvoor voldoende aanwezig”, besluit de bediende bij Alheembouw. (SBR)

Zondag 6 november om 14.30 uur: SK Staden – VP Gits.