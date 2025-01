Mathias Neyt klopt overuren bij VK Dudzele (3B)

Mathias Neyt is altijd een bezige bij geweest. Toen hij nog het doel verdedigde bij VK Dudzele moest hij, direct na het werk, een uur bollen om net op tijd op het oefenveld te verschijnen. Dan is hij ook nog politiek actief en diende soms laat op de avond nog te vergaderen.

Mathias Neyt lacht als we er hem aan herinneren. “Tevens was ik nog verantwoordelijk voor de kantine. Op donderdag hielden we vaak een feestje. Gelukkig kon ik op medewerking rekenen van stuk voor stuk doodeerlijke jongens. Toen Johnny Deryckere, die nu in Frankrijk woont, zijn voorzitterstroon doorgaf aan Dominique De Keyser, besloot ik, samen met een paar anderen, om hem met raad en daad bij te staan. We hebben al een trainersontslag overleefd en zitten goed met David Callant. Hij trok ons tactisch over de schreef in Beernem, mede dankzij een uitstekende doelman Tristan Gilliaert. Maar nu komt het: we bezetten positie elf en zijn lang niet zeker van het behoud. Ik herinner me nog levendig toen we ons tot kampioen kroonden onder Dany Couvreur, met Sören Maenhout als kapitein. Het zou zonde zijn moesten we weer zakken.”

Positieve ingesteldheid

“Net die onzekerheid vreet blijkbaar aan de groep want quasi onze hele verdediging vertrekt. Van vier weet ik het al zeker: Jari Dutri naar Dosko, Céderik Van De Water naar Westkapelle, Jochen Hoste naar Daring Brugge en Jonathan Mascaux naar Steenbrugge. We houden ons hart vast, want er zullen er wellicht nog volgen. Wij kunnen hen niet garanderen dat ze volgend kampioenschap nog in derde zullen voetballen hé. Vurig hopen wij dat spelers naar ons willen komen. Misschien jongens van een B-ploeg uit vierde provinciale of enkelen die bij hun huidig team te veel naar hun goesting op de bank zitten? Wij staan open voor iedereen die een positieve ingesteldheid vertoont en wekelijks zijn kunnen wil tonen op een verzorgd kunstgrasveld. T1 David Callant blijft alleszins: een betere hoofdcoach kunnen we niet dromen. We beschikken over meer dan 150 jeugdspelers maar moeten geduld oefenen tot ze de stap naar het eerste elftal kunnen zetten. Meer dan dag en nacht zoeken naar versterkingen kunnen we niet. Wie wil komen praten vindt alle gegevens op onze website, zelfs onze gsm-nummers.” (JPV)

Zaterdag 1 februari om 19 uur: VK Dudzele – VV Tielt.