Lorenzo Frickelo (VKSO Zerkegem A 3B): “Ambities blijven: goede middenmoter”

De jongens van T1 Lorenzo Frickelo geraakten niet verder dan een brilscore in de derby tegen het nooit te onderschatten Snaaskerke. Hierdoor loopt leider KM Torhout drie punten uit en nadert nummer drie Eendracht De Haan tot op één eenheid.

Lorenzo Frickelo blijft er rustig onder, ook al kan de nacompetitie nauwelijks nog ontsnappen. Nummer vier Kanegem telt zeven punten minder, nummer vijf Varsenare B zelfs twaalf. “Natuurlijk werpen wij een blik op de klassering, maar de ambities blijven: we willen een goede middenmoter zijn die af en toe serieus uithaalt. Ik maak mijn tweede seizoen vol bij een vereniging die als een bedrijf wordt gerund. Voorzitter Wim Feys predikt realisme en geeft de nodige vrijheid aan zijn trainers. Mijn T2 Timothy Scheyving ken ik al 30 jaar, we zijn overigens collega’s. Voor Zerkegem was ik aan de slag bij HO Oostveld Oedelem, waar ik zelfs een kampioenstitel haalde. Toen ik op de Bruinberg aan mijn laatste kampioenschap bezig was, kwam de vraag van Zerkegem. Vermits ik rechtschapenheid hoog in het vaandel draag, wilde ik het seizoen uitdoen. Timothy Scheyving nam de honneurs waar in Zerkegem en bereidde mijn komst op een sublieme manier voor. Ik ben hem er nog steeds dankbaar voor, want hij bouwde de funderingen. Vaak denk ik trouwens terug aan de tijd in Oedelem. De fusie zal bij velen nostalgische gevoelens opwekken, maar het pleit voor het bestuur dat realisme gepredikt wordt. Intussen zijn wij langs de Vedastusstraat enerzijds bezig om ervoor te zorgen dat we qua resultaten niet verslappen en anderzijds blijven we het geheel versterken. Dankzij Timothy Scheyving kan ik iets meer afstand nemen van de groep, mijn vriend loopt er toch tussen. Het oprichten van een B-ploeg in klimmen en dalen juich ik evenzeer toe. Brend Vantournhout coacht dat geheel voorbeeldig. Jurrie Debruyne is onze jeugdvoorzitter en traint tevens de keepers.”

Vlekkeloze planning

“Het aantal spelende leden is verdubbeld van 150 naar 300. De accommodatie langs de Vedastusstraat barst uit zijn voegen. We kunnen alles organiseren dankzij een vlekkeloze planning. Ons vlaggenschip maakt zich nu op voor de trip naar Wingene, een middenmoter. De jongens zijn geïnformeerd, de tactische richtlijnen liggen vast. We doen niets anders dan tijdens de voorbije opdrachten.” (JPV)

Zaterdag 25 januari om 19.30 uur: KVC Wingene – VKSO Zerkegem A.