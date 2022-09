Lars Leeman (Merkem Sport 3B): “Scoren was al een tijdje geleden”

Merkem Sport won vorig weekend met 2-3 op het veld van VC Ichtegem. Na vier speeldagen staat de ploeg met 7 op 12 op een gedeelde derde plaats. Zaterdag komt TSC Proven op bezoek.

“Starten met 7 op 12 is mooi meegenomen”, zegt Lars Leeman die op Ichtegem een kwartier voor tijd voor een geruststellende 1-3 voorsprong zorgde. “Na onze overwinning van vorig weekend zijn we goed mee met de trein. Het enige jammere is dat we al vroeg in die wedstrijd met Joren Vanlerberghe en Jonas Lameire door blessures terug twee extra spelers verloren. Vooral Jonas zal met een gebroken knieschijf lange tijd out zijn en dat was een serieuze domper op de vreugde voor de overwinning, die uiteindelijk ook een beetje voor hem was.”

Draai gevonden

“Zaterdag wordt het thuis tegen Proven weer een belangrijke wedstrijd, want als we die winnen, kunnen we met 10 op 15 van een geslaagde start spreken en blijven we bovenaan meedraaien”, gaat Lars verder. “Het wordt zeker geen gemakkelijke opdracht tegen een ploeg die niet zo goed uit de startblokken kwam. Proven blijft een te duchten tegenstander en we gaan 100 procent moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten”, aldus Lars die je niet hoort klagen over zijn terugkeer bij Merkem Sport. “Ik begin stilaan mijn draai te vinden en heb het gevoel dat ik in vergelijking met vroeger nu wel deel uitmaak van de groep. Dat ik zaterdag ook nog kon scoren deed ook deugd, want dat was ook al een tijdje geleden.” (PB)

Zaterdag 1 oktober om 19 uur: Merkem Sport TSC Proven.