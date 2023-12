KVC Wingene (3B) klaar voor derby tegen Beernem

In hun eerste seizoen in derde provinciale doen de troepen van trainer Giovanni Pommelaere het meer dan voortreffelijk. KVC Wingene is dus klaar voor de derby zaterdag tegen VVC Beernem en de week erop tegen KFC Doomkerke.

Kenny Heytens is een belangrijke schakel in de ploeg. “Ik begon bij de jeugd van KVC”, opent de 30-jarige middenvelder. “Toen ik tien jaar was, verkaste ik naar Roeselare waar ik zeven jaar bleef. Dan volgde Winkel waar ik van het nationaal voetbal proefde. Ik keerde dan terug naar Wingene om met kVC de opgang van het provinciale naar het nationale voetbal mee te maken. Ik ben dan even weggeweest om dan na de herstart terug te keren naar de ploeg uit eigen gemeente. Ik wilde volop meewerken aan het mooi project dat er opgestart was. Elk jaar gaan wij er hard aan werken om stap per stap met de jonge spelers progressie te maken. In de laatste wedstrijd hielpen zij de ploeg aan winst. Zo scoorde de 16-jarige Kobe Derudder ons tweede doelpunt. Die jonge gasten moeten nog veel leren en soms wat rustiger worden. Met mijn ervaring kan ik dat bijbrengen.”

“Onze volgende wedstrijd is in en tegen Beernem. Ik ken die ploeg niet zo goed. De eerste wedstrijd zijn we op eigen veld goed doorkomen. In uitwedstrijden is het meestal wat zoeken, soms wat bikkelen en ik denk dat het daar wel stevig zal aan toe gaan. Dat is geen makkelijke ploeg, zeker niet in een uitwedstrijd. Maar met onze mentaliteit moet dat goed gaan.”

Wekelijks progressie

“Gevechtsvoetbal ligt ons niet echt met onze jeugdige gasten, we moeten het hebben van onze snelheid en voetballend vermogen. Als het op gevechtsvoetbal en duelkracht aankomt, moet de ervaring boven komen. Onze ervaren spelers kunnen dat wel, we hebben daar veel vertrouwen in. Onze jongeren maken wekelijks progressie en ik zie dat wel goed komen”, besluit de Wingense ervaren middenvelder. (WD)