KFC Doomkerke (3B) wil snel uit gevarenzone weg

Derdeprovincialer KFC Doomkerke staat momenteel op een degradatieplaats. Daar wil de ploeg snel weg geraken, vandaar dat een reeks neerzetten de boodschap is. De 33-jarige Niels Verwilst hoopt dat de kentering zaterdag wordt ingezet tegen de buren van Tielt.

“Vorig weekend was niet echt een ideale opwarmer met een 6-1-verlies bij De Haan. Daaruit merk je wel dat er in deze reeks een groot verschil is tussen de top 5 en de rest van de ploegen. Daarin bengelen wij voorlopig in de staart van het klassement als voorlaatste. Dat heeft wel zijn redenen want alle omstandigheden zitten momenteel tegen. Wellicht nog nooit konden we met een compleet team uitpakken, en zeker nu niet met de grote blessurelast. Maar er is hoop, enkele collega’s werken stevig aan een terugkeer, maar wellicht zal Tielt nog te vroeg zijn.”

Gezin

“En toch willen we winnen. Ik denk dat elke sporter wekelijks voor een overwinning gaat, zeker als je een derby afwerkt. Bij velen staat de match tegen Tielt dan ook met stip aangeduid op de kalender want ploegmaats speelden er ofwel bij de jeugd, anderen zoals ik wonen er. Een overwinning voor ons zou zorgen dat we haasje over kunnen doen met de buren richting veiliger oorden.”

“Wat nog ons doel is voor dit seizoen? Aanvankelijk was dat om eens zorgeloos een seizoen af te werken in derde, maar dit idee moeten we nu al laten varen. Iedereen beseft dat we echt wel zullen moeten knokken tot de laatste competitieminuut voor het behoud, maar daar zijn we wel klaar voor.”

Ook bij Doomkerke starten ze binnenkort met de besprekingen naar volgend seizoen toe. Bij Niels zijn er toch wel twijfels. “Ik heb inderdaad echt nog geen idee wat ik volgend seizoen wil doen. Momenteel ben ik aan mijn 14de seizoen toe bij de eerste ploeg van Doomkerke en vertrekken is niet aan de orde, maar ik denk na over mijn toekomst. De combinatie met mijn gezin dat ondertussen is uitgebreid met twee kinderen wordt moeilijker en moeilijker. Ik moet dus nog eens goed nadenken de komende weken wat ik precies wil”, besluit de elektricien uit Tielt. (SBR)

Zaterdag 30 november om 19 uur: KFC Doomkerke – VV Tielt