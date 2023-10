KFC Doomkerke (3B) wil moeilijke start vergeten met zege in Aarsele

KFC Doomkerke kan niet echt spreken van een geslaagde competitiestart. Na acht speeldagen staat blauw-zwart op de voorlaatste plaats, met vijf schamele puntjes. De 29-jarige Jelle Rutsaert roept verzachtende omstandigheden in.

“Van de huidige top vijf hebben we voorlopig enkel nog Ruddervoorde niet gehad, de rest wel. De kalendermakers hebben ons zeker niet gespaard bij de opmaak. Toch hebben we aan veel tegenstanders getoond dat we het waard zijn om in derde te spelen. Bij momenten hebben we zelfs tegen de toppers te weinig gekregen, volgens onze prestaties.”

“Vanaf nu moeten we onze collectieve sterkte kunnen omzetten in punten, te beginnen zaterdag op het veld van de buren van Aarsele. Het is al enige tijd geleden dat we tegenover elkaar stonden in competitie. Vorig jaar speelden we in de voorbereiding wel tegen elkaar. De competitie primeert natuurlijk en daarin willen we absoluut winnen.”

“Dat zal ook Nick Beernaert willen, wanneer hij tegenover zijn neef staat. Ook voor hun trainer Arne Naessens is het iets speciaals, want hij is jarenlang onze ploegmaat geweest. Het is dus wel een derby die leeft in beide kampen.”

Eerst behoud

“Ik hoop echt dat we gaan winnen. Vandaar dat het belangrijk is dat de kern qua blessures terug bijna compleet is. Enkel op Sven Uytenhove moeten we dit jaar niet meer rekenen, door zijn gescheurde kruisbanden.”

“Zelf heb ik Aarsele nog niet aan het werk gezien, maar ik weet dat de twee coaches de tegenstander wel al zijn gaan scouten. Aan hen nu om de nodige briefing te geven op de trainingen en in de kleedkamer vooraf. Een zege zou ons alvast helpen in de strijd om het behoud. In eerste instantie is dat nu ons doel, daarna zien we wel waar ons schip zal stranden”, besluit de vastgoedmakelaar.