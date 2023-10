KFC Aarsele (3B) kijkt uit naar duel tegen KZ Dentergem

In derde provinciale B staat KFC Aarsele momenteel met 7 punten in de rechterkolom. Daarmee blijft de ploeg van coach Arne Staessens voorlopig onder de verwachtingen. “We kunnen inderdaad niet ontkennen dat we er vooraf meer van verwacht hadden”, opent de 25-jarige Branco Redant. “We verdienden ook veel meer want ons geleverde spel is zeker niet slecht, alleen moet het beter qua efficiëntie.”

Zaterdagavond om 18.30 uur is er voor hen een belangrijke thuismatch wanneer het voorlaatst geklasseerde Doomkerke op bezoek komt. “Het is voor beide ploegen even belangrijk om de partij winnend af te sluiten, want in de stand is er maar een verschil van twee punten. Wie verliest, zal sowieso in de problemen zitten. Zelf hadden wij eerlijkheidshalve dergelijke scenario niet verwacht, dus moeten we dat door een zege zien te vermijden.”

“Wat we weten over de buren? Uit het verleden, al was dit niet in de competitie, weten we dat het een sterk blok is dat werkelijk tot de laatste minuut voor elkaar knokt. Nooit waren er grote verschillen in de scores en ook nu zal dit niet het geval zijn.”

“We kunnen niet ontkennen dat deze derby sterk leeft in Aarsele. Er staan immers neven tegenover elkaar en onze coach Arne heeft ook jaren in Doomkerke gespeeld. Hij zal zijn ex-ploeg de loef willen afsteken, we weten dus zeker wat ons dit weekend te doen staat.”

“Wat de betrachting voor dit seizoen betreft, net als vorig jaar willen we in eerste instantie zo snel mogelijk zekerheid over een verlengd verblijf in derde. Eens deze opdracht achter de rug moeten we vooruit kijken en mikken op een rustig seizoen in de grijze middenmoot. Met deze samengestelde kern moet dit zeker haalbaar zijn”, besluit de 25-jarige spits die zijn carrière op vijfjarige leeftijd begon bij Aarsele en er nu weer actief is sinds een vijftal jaar. Daarvoor speelde hij twee seizoenen bij de buren van Dentergem. (SBR)